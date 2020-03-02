Оно пройдёт 14 марта на базе «Зорька»
14 марта в Улан-Удэ, на территории спортивно-оздоровительной базы «Зорька» пройдёт первенство Республики Бурятия по зимнему триатлону. Об этом информирует пресс-служба федерации триатлона РБ.
Соревнования состоятся на дистанции 13 км: бег 3 км + велосипед 5 км + лыжи 5 км.
Как писал «Байкал-Daily» ранее, в середине февраля триатлеты из Бурятии стали призёрами третьего этапа кубка России по зимнему триатлону.
Программа соревнований
09:00-10:30 – Регистрация участников. Выдача стартовых номеров
10:00-10:40 – Открытие транзитной зоны
10:00 – Просмотр дистанции
10:40 – Торжественное открытие соревнований
11:00 – Старт участников
13:00 – Награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по зимнему триатлону
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вход на мастер-класс свободный
Они завоевали 20 медалей
В фестивале эвенкийской культуры приняли участие около тысячи человек
Закаменск и Гусиноозёрск выиграли всероссийский конкурс по благоустройству
1 марта прошли первые игры группы «В»
Жамсаран Цыдыпов взял «золото» в блице и быстрых шахматах
Анастасия Савельева и Людмила Федосеева взяли золотую и серебряную медали
Проверить себя пришли около сотни осуждённых
Первое место также у представителя сборной России
В их числе тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы
Контейнеры будут расположены возле школ, больниц, мест отдыха горожан
Оштрафовано 33 водителя за выезд на лёд
Артисты поют в клипе на бурятском языке в национальных костюмах
Туристы посетят Иволгинский дацан и старообрядческое село Тарбагатай
Продолжается масштабная акция «Дорога памяти». ВИДЕО