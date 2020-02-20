Триатлеты Бурятии успешно выступили на этапе кубка России
16 февраля были разыграны награды третьего этапа кубка России по зимнему триатлону. В окрестностях посёлка Подгорный Красноярского края прошли открытый чемпионат и первенство Красноярского края по зимнему триатлону.
Дистанция для испытаний была следующей: 3 км – бег, 5 км – велосипед, 5 км – лыжи. Каждый этап был со своими особенностями. На беговом сегменте актуальны были шипы. А на велотрассе дважды нужно было штурмовать гору. Судя по реакции участников, непонятно было, что сложнее: заехать на высшую точку или спуститься, ни разу «не погладив» тормозной рычаг.
Улан-удэнец Максим Буряков и Людмила Залуцкая из посёлка Селенгинск Кабанского района РБ стали призёрами кубка, несмотря на очень сильный состав участников соревнований. Воспитанница Селенгинской спортшколы выиграла 2 место в возрастной категории «девушки 15-17 лет». Максим занял 3 место в абсолютном зачёте, выиграв его у чемпиона Европы по зимнему триатлону.
Оба спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта России. Тренирует триатлонистов Андрей Фадеев. Об этом сообщает пресс-служба федерации триатлона Республики Бурятия.
Улан-удэнец выиграл у чемпиона Европы по зимнему триатлону
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