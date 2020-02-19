Собственник не оплатил ранее выписанный штраф вовремя
В сентябре 2019 года в результате проведения внеплановой выездной проверки собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Хоринском районе Бурятии, за нарушения земельного законодательства был привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали на три тысячи рублей.
Однако штраф не был оплачен вовремя. Государственным инспектором Еравнинского межрайонного отдела в середине февраля составлен административный протокол, материалы направлены в суд.
Уклонение от исполнения административного наказания влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Владельцу сельхозучастка в Бурятии грозит штраф в двойном размере
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Чемпион Европы Александр Богомоев поделился, какой в жизни бронзовый призёр Балдан Цыжипов
Собственник не оплатил ранее выписанный штраф вовремя
Иностранцы имели статус лиц без гражданства
Неудобства произошли из-за проведения ремонтных работ
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина превысил срок пребывания в России, находясь в стране без визы
Приём будет проходить в Кабанске
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля по республике преимущественно без осадков
Это будет сделано с согласия авторов и для соблюдения традиций
На соревнования поедут спортсмены из Бурятии
На уроке ребята узнали, что такое «персональные помощники»
Финал регионального этапа пройдёт 27 марта
Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья
Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики