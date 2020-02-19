Владельцу сельхозучастка в Бурятии грозит штраф в двойном размере

Собственник не оплатил ранее выписанный штраф вовремя



В сентябре 2019 года в результате проведения внеплановой выездной проверки собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Хоринском районе Бурятии, за нарушения земельного законодательства был привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали на три тысячи рублей.



Однако штраф не был оплачен вовремя. Государственным инспектором Еравнинского межрайонного отдела в середине февраля составлен административный протокол, материалы направлены в суд.



Уклонение от исполнения административного наказания влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

