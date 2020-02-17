 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

В Иволгинском дацане презентовали юную этно-мьюзик группу

В Иволгинском дацане презентовали юную этно-мьюзик группу
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России
В составе трио моринхуристов: Лудуб Очиров, Сандан Шагдаров и Тимур Найданов

В Бурятии 15 февраля прошёл первый концерт трио юных моринхуристов «Ахуу». Он состоялся в кафе-юрте Иволгинского дацана в рамках проекта «Арадай эгшиг».

Игра на морин-хууре Лудуба Очирова, Сандана Шагдарова и Тимура Найданова никого не оставила равнодушным, настолько искренне они стремились выразить свои чувства, свою любовь к музыке, свой огонь стремления к творческому самовыражению и совершенству.

Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев искренне благословил ребят на успешное творчество, на осознанное служение родному народу, родной культуре, родной земле. Хамбо-лама призвал ребят в своем творчестве всегда помнить о сострадании к людям и писать музыку так, чтобы она смогла стать ему лекарством, спасением, утешением или озарением.

Также первыми слушателями и зрителями замечательного концерта стали уважаемые гости Сангхи России – делегация лам из Республики Тыва во главе с Дид Камбы Ламой Сарык Омак.

Этно-мьюзик группа «Ахуу» создана при поддержке Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» и Бурятской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.
концерт морин-хуур Лудуб Очиров буддизм Иволгинский дацан Хамбо лама филармония Буддийский университет этническая музыка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнское «Наводнение» отобрали на «Ново-Сибирский транзит»
Улан-удэнское «Наводнение» отобрали на «Ново-Сибирский транзит»
Общество, 17.02.2020
Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске озвучили итоги конкурсного отбора VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит»
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
Общество, 17.02.2020
Водителей попросили «не огорчать любимых аварийными ситуациями»
В Бурятии врачи спасли жизнь роженице
В Бурятии врачи спасли жизнь роженице
Общество, 17.02.2020
У беременной женщины случилось осложнение
Обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах
Обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах
Общество, 17.02.2020
В дни Дугжуубы и Сагаалгана в Улан-Удэ усилят работу транспорта
В Кремлёвском дворце установят бурятскую юрту
В Кремлёвском дворце установят бурятскую юрту
Общество, 17.02.2020
Появляются новые подробности празднования Сагаалгана в Кремле
Юные шашисты Иркутска выиграли первенство СФО
Юные шашисты Иркутска выиграли первенство СФО
Общество, 17.02.2020
Всего в соревнованиях участвовали более сотни спортсменов
В Иркутске самочка нильского крылана обрела пару
В Иркутске самочка нильского крылана обрела пару
Общество, 17.02.2020
Жених появился в канун Дня все влюблённых
В Бурятии МЧС поможет детским лагерям
В Бурятии МЧС поможет детским лагерям
Общество, 17.02.2020
В республике 28 лагерей граничат с лесами
Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили в «Снежинке»
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
Общество, 17.02.2020
Ранний выход из спячки вызван потеплением
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили с 11 по 16 февраля в Алексине
В Бурятии танкисты упражняются в стрельбе всеми возможными способами
В Бурятии танкисты упражняются в стрельбе всеми возможными способами
Общество, 17.02.2020
Танковые экипажи выполняют весь комплекс упражнений в одном заезде
Полицейским года в Бурятии стал борец с наркопреступностью
Полицейским года в Бурятии стал борец с наркопреступностью
Общество, 17.02.2020
В Бурятии наградили победителей конкурса МВД «Признание». ВИДЕО
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Общество, 17.02.2020
«Было страшно, стыдно и весело одновременно», - поделилась девушка. ВИДЕО (18+)
В Бурятии открыли новую амбулаторию взамен сгоревшей
В Бурятии открыли новую амбулаторию взамен сгоревшей
Общество, 17.02.2020
Стоимость объекта составила 42 миллиона рублей  
^