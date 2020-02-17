В Иволгинском дацане презентовали юную этно-мьюзик группу

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России

В составе трио моринхуристов: Лудуб Очиров, Сандан Шагдаров и Тимур Найданов



В Бурятии 15 февраля прошёл первый концерт трио юных моринхуристов «Ахуу». Он состоялся в кафе-юрте Иволгинского дацана в рамках проекта «Арадай эгшиг».



Игра на морин-хууре Лудуба Очирова, Сандана Шагдарова и Тимура Найданова никого не оставила равнодушным, настолько искренне они стремились выразить свои чувства, свою любовь к музыке, свой огонь стремления к творческому самовыражению и совершенству.



Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев искренне благословил ребят на успешное творчество, на осознанное служение родному народу, родной культуре, родной земле. Хамбо-лама призвал ребят в своем творчестве всегда помнить о сострадании к людям и писать музыку так, чтобы она смогла стать ему лекарством, спасением, утешением или озарением.



Также первыми слушателями и зрителями замечательного концерта стали уважаемые гости Сангхи России – делегация лам из Республики Тыва во главе с Дид Камбы Ламой Сарык Омак.



Этно-мьюзик группа «Ахуу» создана при поддержке Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» и Бурятской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.

