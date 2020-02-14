В улан-удэнском СИЗО осуждённые содержались в камере с окном без стекла

Прокуратура выявила множество нарушений



Как выяснила прокурорская проверка в СИЗО №1 в Бурятии нарушалось уголовно-исполнительное законодательство.



Установлено, что в камерах учреждения отсутствовали информация об основных правах и обязанностях лиц, содержащихся в СИЗО, сведения о распорядке дня.



Выявлены нарушения законодательства в области материально-бытового обеспечения указанных лиц. Вопреки санитарно-гигиеническим требованиям в камерах для общего пользования не было в наличии уборочного инвентаря, в одной из камер бачок для питьевой воды находился в неисправном состоянии. В оконной раме отсутствовало стекло, нарушался температурный режим помещения.



Временно исполняющему обязанности начальника ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Бурятия» внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

