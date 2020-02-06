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Пауэрлифтеры Иркутской области завоевали 9 медалей чемпионата и первенства России

Пауэрлифтеры Иркутской области завоевали 9 медалей чемпионата и первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Теперь они вошли в состав сборной страны 

Спортсмены Иркутской области выиграли девять медалей на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу в троеборье. Соревнования с 27 января по 6 февраля проходили в Екатеринбурге.

На первенстве России среди юношей до 18 лет золотую медаль в весовой категории 74 кг завоевал иркутянин Андрей Талько с результатом 690,5 кг, из них в приседе он набрал 293 кг, установив рекорд России, в жиме лёжа – 160 кг, в тяге становой – 237,5 кг. В весовой категории 83 кг иркутянин Григорий Дударев одержал победу с результатом 635 кг. Из них его результат в приседаниях составил 270 кг, в жиме лёжа – 130 кг, в тяге – 235 кг. Серебряным призёром в весе 52 кг стала Валерия Суховинская из Нижнеудинска, показавшая результат 355 кг (в приседаниях – 140 кг, в жиме – 87,5 кг, в тяге – 127,5 кг).

Среди юниоров до 23 лет в весовой категории 83 кг победил тулунчанин Петр Королев с результатом 775 кг, из них в приседаниях – 310 кг, в жиме лёжа – 185 кг, в тяге – 280 кг. На первенстве страны первое место заняла иркутская спортсменка Анастасия Червякова, выступающая в весовой категории 52 кг. Её результат составит 422,5 кг, из них в приседаниях – 172,5 кг, в жиме – 97,5, в тяге становой – 152,5.

На чемпионате России первое место в весе 74 кг занял Сергей Гайшинец с результатом 835 кг, из них в приседаниях он набрал 325 кг, в жиме лёжа – 210 кг, в тяге становой – 300 кг. Ещё одну золотую медаль в весе 66 кг взял тулунчанин Константин Данилов с результатом 762,5 кг, из них в приседаниях – 305 кг, в жиме лёжа – 187,5 кг, в тяге – 270 кг.

Серебряную медаль чемпионата страны в весовой категории 74 кг выиграл уроженец Нижнеудинска Денис Олефир с результатом 832,5 кг. В приседаниях он показал результат 325 кг, в жиме лёжа – 222,5 кг, в тяге становой – 285 кг.

Второе место в весе 57 кг также заняла иркутянка Виктория Карлышева с результатом 505 кг (в приседаниях – 197,5 кг, в жиме – 127,5 кг, в тяге – 180 кг).


Сергей Гайшинец, Денис Олефир, Виктория Карлышева и Анастасия Червякова тренируются у Александра Деханова и Светланы Теслевой. Андрей Талько и Григорий Дударев занимаются у Валерия Володько. Тренером Валерии Суховинской является Денис Пухов. Тренер Константина Данилова и Петра Королева – Николай Жданов.

Как отметил Александр Деханов, по итогам соревнований ребята вошли в состав сборной России для участия в международных стартах. Константин Данилов, Денис Олефир и Виктория Карлышева должны принять участие в чемпионате Европы в мае в Дании. Анастасия Червякова, Петр Королев, Валерия Суховинская – в первенстве Европы в Дании. Сергей Гайшинец отправится на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Норвегии. Андрей Талько и Григорий Дударев должны поехать на первенство мира, которое состоится в конце августа – в начале сентября в США. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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