В Иркутской области назвали добровольцев года

Победителями стали 59 лучших добровольцев и 6 волонтёрских центров
Утверждён список победителей областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области». В него вошли 59 лучших добровольцев и 6 волонтёрских центров.
Победители были определены по 14 номинациям. Их выиграли представители Иркутска, Черемхово, Усолье-Сибирского, Усть-Илимска, Саянска, Братска, Свирска, Ангарского городского округа, Бодайбо; Слюдянского, Киренского, Тайшетского, Нижнеудинского, Чунского, Усольского, Иркутского, Шелеховского и Бодайбинского районов. Добровольцев ждут дипломы и ценные призы.
Лучшими школьными волонтёрскими отрядами стали: «Мы вместе» (г. Саянск), «Друг» (г. Усть-Илимск), «Добродел» (Шелеховский район). Лучшими муниципальными волонтёрскими центрами были выбраны: «Иркутский региональный волонтёрский центр» (г. Иркутск), «Мой Байкал» (г. Иркутск), «Дари Добро!» (г. Бодайбо).
Конкурс проходил в декабре 2019 года. Целью его проведения было выявить и поощрить жителей региона, занимающихся добровольческой деятельностью, укрепить корпоративную культуру добровольческого движения, повысить уровень мотивации у людей к занятию добровольческой деятельностью, привлечь молодежь к добровольческой деятельности в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
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