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В Бурятии лесники подарили студентам рации

В Бурятии лесники подарили студентам рации
Общество, 
На встрече было решено ввести в учебные процесс студентов новые методики обучения

4 февраля в Бурятском лесопромышленном колледже у студентов состоялась необычная пара. На занятие к ним пришли руководитель и заместители руководителя республиканского агентства лесного хозяйства. Участие в занятии принял зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хохяйства.

Лесники рассказали о лесных специальностях и профессии десантника-парашютиста и предложили несколько вакансий для выпускников. Также специалисты напомнили студентам о размере заработной платы, условиях работы и проживания.

По результатам встречи было решено проанализировать и ввести в учебный процесс новые методики обучения для студентов, необходимые для последующего трудоустройства. Так, будущие лесники смогут увидеть и прочувствовать свои обязанности, изучить и научиться пользоваться новыми внедряемыми технологиями в лесном хозяйстве.

В завершение беседы, лесники преподнесли подарок кафедре – рации, необходимые для базового изучения дисциплины радиосвязи.


студенты лесники
 
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