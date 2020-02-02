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Глава Бурятии посетил жительниц региона, переживших блокаду Ленинграда

Глава Бурятии посетил жительниц региона, переживших блокаду Ленинграда
Общество, 
Он вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Алексей Цыденов навестил Валентину Албитову и Алею Ворсову, которые провели своё детство в блокадном Ленинграде. Глава Бурятии поздравил блокадниц с памятной датой – 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда – и вручил от имени Владимира Путина юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Валентина Албитова встретила блокаду в возрасте 13 лет. Все дни блокады она с семьёй жила в Ленинграде, испытала все тяжести и голод блокадной жизни. Вручив награду, глава республики попросил Валентину Петровну для жителей Бурятии, для детей, которым важно знать свою историю, рассказать о тех годах.

- Первого июня 1941 года мне исполнилось 13 лет. В начале нас эвакуировали с первого по четвёртые классы. А потом вернули обратно через месяц, потому что там было уже бесполезно оставаться. Первой бомбёжкой я была очень испугана. Первое, что упало на Ленинград, – это «зажигалки», такие маленькие самолетики. Эти «зажигалки» были сброшены в первые дни войны. Был такой треск, я так испугалась! Смерть ходила по пятам. Однажды я вышла из одной комнаты в другую, а когда вернулась, там лежал огромный кусок 4 килограммового снаряда. Это могла бы быть моя смерть. Мне просто везло. Это было очень трудное и тяжёлое время. Мы были маленькие, но мы не просили хлеба и не плакали. Потому что знали, что хлеба нет ни у кого. Слёз тогда не было – привыкли, - делится Валентина Петровна.

После войны Валентина Албитова получила специальность библиотекаря. С будущим мужем, уроженцем Бурятии, познакомилась в Ленинграде, где он учился. Так, Валентина Петровна приехала в республику, устроилась библиотекарем в архиве Приборостроительного завода. Муж работал преподавателем в Республиканском техникуме механизации и учёта. Прожили с супругом более 50 лет. В 2020 году Валентине Албитовой исполняется 90 лет.

После глава Бурятии навестил Алею Ворсову, которая в годы блокады была совсем маленькой двухлетней девочкой. Отца в начале войны призвали в ряды Красной Армии, в 1943 году он скончался в госпитале.

- Когда началась война, было голодно, холодно. Папу забрали в армию. Мама осталась с пятью детьми. Жили в бомбоубежище, ни воды, ни еды. Детей стали эвакуировать, мама оставила старшего сына и меня. Сказала: «Пусть я умру, и она у моей груди останется». Мама пошла за хлебом – получать 125 граммов. Старший не дождался, нашёл кусок мыла и съел его. Когда мама вернулась, он был уже невменяемый, умер у неё на руках, – вспоминает Алея Абдуловна.



В 1944 году Алея Ворсова с мамой, сестрами и братом были эвакуированы из Ленинграда в город Свирск. Здесь она познакомилась с будущим супругом. В 1963 году молодая семья приехала в Улан-Удэ. Трудовой стаж Алеи Абдуловны составляет более 40 лет. Из них 28 лет она проработала завхозом в детском саду «Чебурашка».

Глава Бурятии также наградил Алею Абдуловну юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и пожелал блокаднице крепкого здоровья на долгие годы, сообщает пресс-служба правительства региона. 
правительство РБ блокада Ленинграда Великая Отечественная ветераны ВОВ
 
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