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На юге Улан-Удэ вакцинируют домашних животных

На юге Улан-Удэ вакцинируют домашних животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцинация проводится в микрорайоне Южный и жилмассиве Спиртзаводской трассы

В Улан-Удэ проходит плановая вакцинация домашних животных в целях профилактики. Городская станция по борьбе с болезнями животных проводит её в микрорайоне Южный и жилмассиве Спиртзаводской трассы.

Вакцинация состоится:
1. ДНТ «Академический», «ВСГУТУ», «Олимпийский» – место проведения вакцинации: контора ДНТ «Олимпийский» – 29 января;
2. «Птицевод» (ул. Южная, Муйская, Нижнеангарская, Кичерская, Праздничная, Удоканская, Бограда – после ИК №2) – возле кафе «Берёзка» – 30 января;
3. Ул. Сахалинская, Бограда – до ИК№2, ул. Боргойская – возле магазина «Абсолют» – 31 января;
4. Жилмассив «Спиртзаводская трасса» – до обеда – ул. Придорожная, после обеда – ул. Тигровая – 3 февраля;
5. Ул. Ангабаева (148 мкр.) – до обеда – д.185, после обеда – 148 мкр. возле д.8/1 и д.8/2 – 4 февраля;
6. СНТ «Строитель» – контора СНТ – 5 февраля;
7. СНТ «Металлист» и СНТ «Пищевик» – в конторах СНТ – 6 февраля;
8. Ул. Псковская, Зейская, Сумская, Аргунская, Тологойская – возле магазина «Окунёк» – 7 февраля.

Телефоны для справок: 43-79-71, 43-64-04.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии Республики Бурятия, согласно правилам выгула и содержания домашних животных, хозяин обязан прививать своего питомца.
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