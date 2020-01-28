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В Чите пройдёт первенство по фигурному катанию

В Чите пройдёт первенство по фигурному катанию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования будут судить судьи из Москвы и Сочи

С 1 по 2 февраля в столице Забайкальского края пройдёт открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. Парад открытия соревнований состоится 1 февраля в ледовом дворце «Чароит» с 13:30 до 14:00 часов.

В первенстве будут участвовать фигуристы возрастом от 4 до 16 лет из Читы, Ангарска и Иркутска. Заявленное число спортсменов – 131 человек.

В рамках мероприятия запланированы: открытие парада с флагами и один показательный номер от воспитанников отделения фигурного катания на коньках спортивной школы №1; торжественный выход всех участников; поздравления от приглашённых гостей.

Для судейства приглашены специалисты: главный судья и технический специалист основных всероссийских соревнований, судья всероссийской категории Илья Калашников (г. Сочи); судья одиночного и парного катания основных всероссийских соревнований, судья всероссийской категории Елена Эйсмонт (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

Возрастное ограничение 0+
спорт фигурное катание первенство Чита Забайкальский край
 
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