В Чите пройдёт первенство по фигурному катанию

Соревнования будут судить судьи из Москвы и Сочи



С 1 по 2 февраля в столице Забайкальского края пройдёт открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. Парад открытия соревнований состоится 1 февраля в ледовом дворце «Чароит» с 13:30 до 14:00 часов.



В первенстве будут участвовать фигуристы возрастом от 4 до 16 лет из Читы, Ангарска и Иркутска. Заявленное число спортсменов – 131 человек.



В рамках мероприятия запланированы: открытие парада с флагами и один показательный номер от воспитанников отделения фигурного катания на коньках спортивной школы №1; торжественный выход всех участников; поздравления от приглашённых гостей.



Для судейства приглашены специалисты: главный судья и технический специалист основных всероссийских соревнований, судья всероссийской категории Илья Калашников (г. Сочи); судья одиночного и парного катания основных всероссийских соревнований, судья всероссийской категории Елена Эйсмонт (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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