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Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей

Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми

В полицию с сообщением о кражи из квартиры обратился житель города Краснокаменск Забайкальского края. Стражи порядка установили, что заявитель незадолго до кражи познакомился с тремя мужчинами, с которыми распивал спиртное у себя дома. Когда гости ушли, мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, двух золотых цепочек.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что он, воспользовавшись нетрезвым состоянием мужчины, украл имущество. Используя услугу «Мобильный банк», злоумышленник снял с карты 95 тысяч рублей.

За кражу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Часть украденного имущества возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Забайкальский край кража
 
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