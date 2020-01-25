Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей

Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми



В полицию с сообщением о кражи из квартиры обратился житель города Краснокаменск Забайкальского края. Стражи порядка установили, что заявитель незадолго до кражи познакомился с тремя мужчинами, с которыми распивал спиртное у себя дома. Когда гости ушли, мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, двух золотых цепочек.



Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что он, воспользовавшись нетрезвым состоянием мужчины, украл имущество. Используя услугу «Мобильный банк», злоумышленник снял с карты 95 тысяч рублей.



За кражу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Часть украденного имущества возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



