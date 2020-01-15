Своё владение техникой каратэ показали около 40 человек
Президент федерации Киокусинкайкан России (ФКР) Валерий Пукас провёл аттестацию на пояса каратистов Бурятии. Спортсмены выполнили нормативы по физической подготовке и показали владение техникой каратэ. Получилось это не у всех, сообщает пресс-служба минспорта РБ.
- Сегодня у нас дети проходят аттестацию на повышение квалификации, всего около 40 человек. Разного возраста и разной квалификации. Экзамен состоит из четырёх блоков: офп, кихон, ката и кумитэ. Сначала мы проверяем физическую подготовку каратиста. Это самый важный аспект спортсмена. Если он физически подготовлен, то пропускаем дальше. Если боец физически не подготовлен, то нет смысла его дальше пускать. Относительно того на какой пояс претендует ученик, предъявлены нормативы по физподготовке, по ката и кумитэ. Так, например, на зелёный пояс необходимо провести семь поединков подряд. Показать отличную технику, без права на поражение, – рассказал Илкин Руфиев, руководитель бурятской школы каратэ Киокушинкай.
- К детям, конечно, мы подходим лояльно, потому что они ещё дети. А уже к спортсменам, которым 12 лет и старше, мы подходим более серьёзно, спрашиваем с них более требовательно. Они должны не только знать то, что они делают, но ещё и уметь, – подвёл итог глава ФКР.
Председатель федерации Киокусинкай России аттестовал спортсменов Бурятии
Общество, Фото:
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