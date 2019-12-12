Темой новогодних работ станет «Рождественское чудо»
Учащихся средних общеобразовательных школ, детских школ искусств, детских художественных школ, студий Забайкальского края приглашают принять участие в конкурсе новогодних рисунков «Рождественское чудо». Конкурсанты будут распределены по возрастным группам: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.
Среди членов жюри – эксперты, профессиональные художники, квалифицированные преподаватели – профессор кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна факультета культуры и искусств Забайкальского госуниверситета Юлия Иванова; доцент кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна факультета культуры и искусств ЗабГУ, член Союза художников РФ Сергей Павлуцкий; доцент кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна, факультета культуры и искусств ЗабГУ Валерий Филиппов.
Творческая работа может быть выполнена в любой графической, живописной или декоративной технике. Работы и организационный взнос участников принимаются 18 декабря на факультете культуры и искусств ЗабГУ, 3 этаж, 65 аудитория.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
Юных забайкальцев приглашают к участию в конкурсе рисунков
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