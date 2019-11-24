Юные баскетболисты победили на соревнованиях в Хабаровске

Спортсмены прошли в следующий этап соревнований
Накануне в Хабаровске состоялись последние матчи межрегиональных соревнований среди девушек 2007 года рождения. Юные баскетболистки одержали победу.
Всего в соревнованиях участвовали всего три команды Дальневосточного федерального округа, которые в двухкруговом турнире разыграли единственную путёвку во второй полуфинальный раунд. Она досталась спортивной школе №5 из Улан-Удэ, которая выиграла все 4 встречи с общей разницей «+208». И при этом дважды разгромила хозяек из спортшколы «Феникс» - 74:34 и 68:24, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.
Также в следующий этап соревнований вышла команда юношей 2007 года рождения. Юные спортсмены тренируются под руководством Сергея Оканина.
Сегодня баскетболисты приехали домой.
Фото предоставлено Натальей Быковой
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