Полицейские в Улан-Удэ рассказали родителям о правах детей

Мероприятие проводилось в библиотеке



20 ноября сотрудники следственного управления МВД Бурятии провели встречу с родителями в библиотеке имени Абидуева. Были подняты вопросы защиты прав детей. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского дня правовой помощи детям.



На вопросы присутствующих ответила старший следователь по особо важным делам СУ МВД по республике подполковник юстиции Юлия Щербатюк.



Помимо этого, родителям был показан документальный фильм о вреде никотиносодержащих препаратов и способах их распространения в учебных заведениях.



Консультации также проводили представители отдела юридического обеспечения и консультационных услуг по защите прав по Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии, нотариус Улан-Удэнского нотариального округа и юрист по земельным вопросам, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

