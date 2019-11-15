 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Ноября

14 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ новая балетная премьера сотрёт границу между сном и явью

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцев приглашают на «сказку о любви и неосознанных желаниях». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьеры балета «Сон в летнюю ночь»

Сегодня и завтра, 16 ноября, на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится премьера нового балетного спектакля «Сон в летнюю ночь» (12+). Балет в двух действиях основан по мотивам одноимённой комедии Уильяма Шекспира.

Улан-удэнцам обещают показать непривычный балет, в котором соединяются разные театральные жанры – литературный текст, оперное и хоровое пение и специально сочинённые музыкальные фрагменты.

Необычную задумку осуществляет балетмейстер Анастасия Кадрулёва – уроженка Улан-Удэ, хореограф театра «Балет Москва», театра «Школа Драматического искусства», экс-солистка театра балета Бориса Эйфмана, и лауреат международных конкурсов хореографии.

- Центральное место займёт музыка Феликса Мендельсона и других немецких композиторов. Главная идея – торжество любовного чувства и права на него, подтверждённое чудом природы. Оно метафорически материализуется в виде леса и эльфов. Также есть и психологическая составляющая – сон представляется как бессознательный путь главной героини в принятии важного решения – расставании с прежней жизнью, - рассказала Анастасия Кадрулева.

Балетмейстер выстраивает представление так, чтобы зрителю было легко погрузиться в параллельный мир – сон героини. Реальность на сцене – черно-белая, как и костюмы артистов. Пространство снов, напротив, очень яркое, как только героиня засыпает, декорации и свет сменяются, артисты выступают в необычных фантазийных костюмах.

Постановка длится два с половиной часа, несмотря на переплетённый сюжет, вся фабула сохраняется, а центром спектакля становится вневременной мир между явью и сном.

Солисты исполняют сразу по две роли, так Анна Петушинова становится и царицей эльфов Титанией, и царицей амазонок Ипполитой, а Вячеслав Намжилон одновременно является герцогом Тезеем и царём эльфов Обероном. Такое решение, вероятно, указывает на то, что мир эльфов и фей – отражение мира людей.

К слову, недавно Анна Петушинова была номинирована на премию «Золотая маска» за исполнение партии Нирити в балете «Талисман». Церемония вручения премии «Золотая Маска» пройдёт 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Партию Гермии на премьерных спектаклях исполнят в разные дни заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова и артистка балета Дой Айко. В партии Елены на сцену выйдут артистки балета Алиса Шикина и Елена Тархаева. Артисты Эрдэм Сандаков и Валерий Видманкин исполнят в два премьерных дня партию Лизандра, а заслуженный артист Бурятии Виктор Дампилов и Артем Плюснин — партию Деметрия. В партии церемониймейстера (пажа Пака) выйдут Аюша Аюшеев и Рустам Рахимзянов.

Кроме того, в спектакле, кроме балетной труппы и оркестра, будут задействованы хор и солисты оперы: заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев, Дина Санданова, Дарима Бортоева, Оюна Дарижапова и Туяна Зориктуева.

балет театр оперы и балета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ новая балетная премьера сотрёт границу между сном и явью
В Улан-Удэ новая балетная премьера сотрёт границу между сном и явью
Общество, 15.11.2019
Улан-удэнцев приглашают на «сказку о любви и неосознанных желаниях». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьеры балета «Сон в летнюю ночь»
В Бурятии единственный в Вооружённых Силах лама провёл сотни обрядов
В Бурятии единственный в Вооружённых Силах лама провёл сотни обрядов
Общество, 15.11.2019
Баир-лама помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы, как в семье, так и на службе
Жители Бурятии принесли в банки монет на четверть миллиона рублей
Жители Бурятии принесли в банки монет на четверть миллиона рублей
Общество, 15.11.2019
Жителей Бурятии вновь приглашают бесплатно обменять монеты на банкноты
В улан-удэнской школе открылся класс Росгвардии
В улан-удэнской школе открылся класс Росгвардии
Общество, 15.11.2019
В кабинете продемонстрирована история войск национальной гвардии
«И раз!»: Появилось видео выступления «Барсов» на авиашоу в Улан-Удэ
«И раз!»: Появилось видео выступления «Барсов» на авиашоу в Улан-Удэ
Общество, 15.11.2019
Видео снято из кабины пилота Виктории Филипповой
Танцевальная пара из Улан-Удэ стала второй в Москве
Танцевальная пара из Улан-Удэ стала второй в Москве
Общество, 15.11.2019
В дни школьных каникул в Москве прошли турниры по танцевальному  спорту
Бурятия стала участником I форума детских домов
Бурятия стала участником I форума детских домов
Общество, 15.11.2019
Мероприятие под девизом «Мы нужны друг другу» прошло в Астрахани
В Улан-Удэ студенты изготовили кормушки для животных
В Улан-Удэ студенты изготовили кормушки для животных
Общество, 15.11.2019
Мероприятие прошло в рамках проекта «Кто, если не мы?»
В Иркутске установят 40 «парковых диванов» с цитатами
В Иркутске установят 40 «парковых диванов» с цитатами
Общество, 15.11.2019
На них размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны
В Бурятии конфликт соседей привёл к сносу самоволки
В Бурятии конфликт соседей привёл к сносу самоволки
Общество, 15.11.2019
Житель Максимихи построил торговый павильон прямо возле соседского участка
В Улан-Удэ улица, путепроводы и дворец творчества станут фиолетовыми
В Улан-Удэ улица, путепроводы и дворец творчества станут фиолетовыми
Общество, 15.11.2019
Необычную акцию устроят по случаю Всемирного Дня недоношенных детей
Зампрокурора Бурятии проверила улан-удэнское СИЗО
Зампрокурора Бурятии проверила улан-удэнское СИЗО
Общество, 15.11.2019
Нарушений уголовно-исполнительного законодательства прокуратура не выявила
Жители Бурятии пожаловались на долгий ремонт теплотрассы
Жители Бурятии пожаловались на долгий ремонт теплотрассы
Общество, 15.11.2019
Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^