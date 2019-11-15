В Улан-Удэ новая балетная премьера сотрёт границу между сном и явью

Улан-удэнцев приглашают на «сказку о любви и неосознанных желаниях». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьеры балета «Сон в летнюю ночь»
Сегодня и завтра, 16 ноября, на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится премьера нового балетного спектакля «Сон в летнюю ночь» (12+). Балет в двух действиях основан по мотивам одноимённой комедии Уильяма Шекспира.
Улан-удэнцам обещают показать непривычный балет, в котором соединяются разные театральные жанры – литературный текст, оперное и хоровое пение и специально сочинённые музыкальные фрагменты.
Необычную задумку осуществляет балетмейстер Анастасия Кадрулёва – уроженка Улан-Удэ, хореограф театра «Балет Москва», театра «Школа Драматического искусства», экс-солистка театра балета Бориса Эйфмана, и лауреат международных конкурсов хореографии.
- Центральное место займёт музыка Феликса Мендельсона и других немецких композиторов. Главная идея – торжество любовного чувства и права на него, подтверждённое чудом природы. Оно метафорически материализуется в виде леса и эльфов. Также есть и психологическая составляющая – сон представляется как бессознательный путь главной героини в принятии важного решения – расставании с прежней жизнью, - рассказала Анастасия Кадрулева.
Балетмейстер выстраивает представление так, чтобы зрителю было легко погрузиться в параллельный мир – сон героини. Реальность на сцене – черно-белая, как и костюмы артистов. Пространство снов, напротив, очень яркое, как только героиня засыпает, декорации и свет сменяются, артисты выступают в необычных фантазийных костюмах.
Постановка длится два с половиной часа, несмотря на переплетённый сюжет, вся фабула сохраняется, а центром спектакля становится вневременной мир между явью и сном.
Солисты исполняют сразу по две роли, так Анна Петушинова становится и царицей эльфов Титанией, и царицей амазонок Ипполитой, а Вячеслав Намжилон одновременно является герцогом Тезеем и царём эльфов Обероном. Такое решение, вероятно, указывает на то, что мир эльфов и фей – отражение мира людей.
К слову, недавно Анна Петушинова была номинирована на премию «Золотая маска» за исполнение партии Нирити в балете «Талисман». Церемония вручения премии «Золотая Маска» пройдёт 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье» в Москве.
Партию Гермии на премьерных спектаклях исполнят в разные дни заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова и артистка балета Дой Айко. В партии Елены на сцену выйдут артистки балета Алиса Шикина и Елена Тархаева. Артисты Эрдэм Сандаков и Валерий Видманкин исполнят в два премьерных дня партию Лизандра, а заслуженный артист Бурятии Виктор Дампилов и Артем Плюснин — партию Деметрия. В партии церемониймейстера (пажа Пака) выйдут Аюша Аюшеев и Рустам Рахимзянов.
Кроме того, в спектакле, кроме балетной труппы и оркестра, будут задействованы хор и солисты оперы: заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев, Дина Санданова, Дарима Бортоева, Оюна Дарижапова и Туяна Зориктуева.
В Улан-Удэ новая балетная премьера сотрёт границу между сном и явью
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнование пройдёт в Гусиноозёрске
Улан-удэнцев приглашают на «сказку о любви и неосознанных желаниях». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьеры балета «Сон в летнюю ночь»
Баир-лама помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы, как в семье, так и на службе
Жителей Бурятии вновь приглашают бесплатно обменять монеты на банкноты
В кабинете продемонстрирована история войск национальной гвардии
Видео снято из кабины пилота Виктории Филипповой
В дни школьных каникул в Москве прошли турниры по танцевальному спорту
Мероприятие под девизом «Мы нужны друг другу» прошло в Астрахани
Мероприятие прошло в рамках проекта «Кто, если не мы?»
На них размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны
Житель Максимихи построил торговый павильон прямо возле соседского участка
Необычную акцию устроят по случаю Всемирного Дня недоношенных детей
Также его оштрафовали на 4,2 млн рублей
Нарушений уголовно-исполнительного законодательства прокуратура не выявила
Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности