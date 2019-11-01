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Бурятский театр оперы и балета номинирован на «Золотую маску»

Бурятский театр оперы и балета номинирован на «Золотую маску»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятский оперный театр выдвинут на самую престижную театральную премию страны в нескольких номинациях

31 октября стало известно, что балет «Талисман» Бурятского театра оперы и балета номинирован на самую престижную театральную премию «Золотая маска» сразу в трёх номинациях. Ещё один проект — «Бурятские сказки и легенды» — вошёл в лонг-лист премии, сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.

Премьерный спектакль прошлого сезона – «Талисман» на музыку Риккардо Дриго – номинирован на премию в категории «Балет», его хореограф-постановщик Александр Мишутин – в категории «Работа балетмейстера». Исполнительница главной партии – дочери богов Нирити – солистка балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова претендует на «Золотую маску» в номинации «Балет-современный танец/Женская роль».

Балет «Талисман» был поставлен весной 2019 года Александром Мишутиным, художественным руководителем международной балетной школы в Токио, известным по работе в лучших балетных труппах театров России – Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Имперского русского балета, Кремлёвского балета. Постановка стала значимым событием в балетном мире и сделала спектакль уникальным, поскольку только в Улан-Удэ «Талисман» можно увидеть полностью: обычно зрителям показываются лишь отдельные номера из этого балета.

Яркий фоторепортаж с премьеры можно увидеть по ссылке.

Проект «Бурятские сказки и легенды» стал результатом работы первой творческой лаборатории молодых хореографов, проходившей в Бурятском театре оперы и балета в июне-июле 2019 года. Целью лаборатории были поиск, поддержка и творческое развитие молодых хореографов-постановщиков и артистов балета, пополнение репертуара театра новыми постановками в жанре современной и национальной хореографии. В лаборатории приняло участие семеро молодых хореографов из Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга и Риги — Алдар Кынзыбеев, Ольга Васильева, Дмитрий Пимонов, Анна Закусова, Милана Комарова, Александр Рюнтю и Денис Бородицкий. Они представили свои этюды на сюжеты и мотивы бурятских легенд.

Церемония вручения премии «Золотая Маска» пройдёт 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье» в Москве.

В данный момент балетная труппа Бурятского театра оперы и балета готовится представить публике первую премьеру юбилейного сезона: полным ходом идут репетиции балета «Сон в летнюю ночь» в постановке Анастасии Кадрулевой. Номинированная на «Золотую маску» Анна Петушинова готовит одну из главных партий спектакля. Премьера необычного балетного спектакля на шекспировский сюжет состоится 15 и 16 ноября.

Справка:

Национальная театральная премия «Золотая Маска» – самая престижная награда в области театрального искусства и настоящая хроника современного российского театра, включающая все основные тренды его развития. Была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.

Лонг-лист премии «Золотая Маска» – список наиболее заметных спектаклей сезона 2018–2019, сформированный экспертными советами. В лонг-лист был отобран 81 спектакль драматического театра и театра кукол и 29 спектаклей музыкального театра.
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