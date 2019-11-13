 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Ноября

12 Ноября

Популярное

В Бурятии разыскиваются «Горячие сердца» до 23 лет

В Бурятии разыскиваются «Горячие сердца» до 23 лет
Общество, 
Чтобы стать лауреатом премии «Горячее сердце», нужно проявить неравнодушие или преодолеть трудную жизненную ситуацию

В Бурятии стартовал приём заявок на участие во всероссийской премии «Горячие сердца». Для того чтобы стать героем, необязательно иметь уникальные способности, годы тренировок за плечами или специальное образование – достаточно просто быть неравнодушным к чужой беде.

К награждению могут быть представлены дети и молодёжь в возрасте до 23 лет включительно. Чтобы стать лауреатом нужно проявить неравнодушие и активную жизненную позицию, быть бескорыстно пришедшим на помощь или преодолеть трудные жизненные ситуации. Также заявки могут подать детские и молодёжные объединения, успешно реализующие социально значимые проекты.

Награждение состоится в феврале 2020 года в рамках торжественной церемонии в Москве, а также на региональных церемониях, организованных при поддержке полпредов президента в федеральных округах и руководителей регионов страны. Победителям вручат нагрудные знаки и символы.

Ежегодно в свет выходит почётная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды. Также в день проведения московской церемонии награждения во всех образовательных учреждениях страны проходит всероссийский урок мужества.

Заявки принимают до 1 декабря 2019 года. Перечень необходимых документов, положение, фото и видеоматериалы, а также электронные версии почётной книги «Горячее сердце» можно найти на официальном сайте – http://cordis.fondsci.ru/request/
конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт фестиваль, посвящённый Дню инвалидов
В Бурятии пройдёт фестиваль, посвящённый Дню инвалидов
Общество, 13.11.2019
Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях
В Иркутской области появится своя киностудия
В Иркутской области появится своя киностудия
Общество, 13.11.2019
На ней будут сниматься не только кинохроники, но и художественные картины
В Кабанском районе Бурятии открыт памятник павшим воинам-землякам
В Кабанском районе Бурятии открыт памятник павшим воинам-землякам
Общество, 13.11.2019
После реконструкции памятник преобразился
Транспортный налог для физлиц снизят вдвое в Иркутской области
Транспортный налог для физлиц снизят вдвое в Иркутской области
Общество, 13.11.2019
Это касается автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил
Борцы из Бурятии отправились на международный турнир в Казахстан
Борцы из Бурятии отправились на международный турнир в Казахстан
Общество, 13.11.2019
Соревнования посвящены памяти руководителя Казахской ССР
В Бурятии обманутым дольщикам обещают жильё либо компенсацию
В Бурятии обманутым дольщикам обещают жильё либо компенсацию
Общество, 13.11.2019
Алексей Цыденов о долгостроях: «Каждый дом – это отдельная история и работа»
В Бурятии разыскиваются «Горячие сердца» до 23 лет
В Бурятии разыскиваются «Горячие сердца» до 23 лет
Общество, 13.11.2019
Чтобы стать лауреатом премии «Горячее сердце», нужно проявить неравнодушие или преодолеть трудную жизненную ситуацию
Чингис Болотов: «Женя Замалиев был великим оптимистом»
Чингис Болотов: «Женя Замалиев был великим оптимистом»
Общество, 13.11.2019
Лидер КВН-движения Бурятии рассказал о том, каким запомнит ушедшего из жизни Евгения Замалиева
На Ольхоне назвали самые посещаемые туристами местами
На Ольхоне назвали самые посещаемые туристами местами
Общество, 13.11.2019
«Заповедное Прибайкалье» провело оценку рекреационной нагрузки за летний туристический сезон в наиболее посещаемых местах Ольхона
Пробок на Левом берегу в Улан-Удэ станет меньше за счёт новых детсадов и школ
Пробок на Левом берегу в Улан-Удэ станет меньше за счёт новых детсадов и школ
Общество, 13.11.2019
Алексей Цыденов предполагает, что таким образом распределение транспортной нагрузки будет сглажено
Глава Бурятии: «В 2023 году очередей в детские сады не станет»
Глава Бурятии: «В 2023 году очередей в детские сады не станет»
Общество, 13.11.2019
В республике начнут строить ещё 26 детских садов
Всероссийский турнир по гиревому спорту вновь пройдёт в Бурятии
Всероссийский турнир по гиревому спорту вновь пройдёт в Бурятии
Общество, 13.11.2019
Спортсмены разыграют призы Сергея Леонова
У росгвардейца из Бурятии сильнейшие руки в Сибири
У росгвардейца из Бурятии сильнейшие руки в Сибири
Общество, 13.11.2019
Евгений Филонов выиграл чемпионат Сибири и Дальнего Востока по армреслингу
У осуждённой в Индонезии уроженки Бурятии началась шизофрения
У осуждённой в Индонезии уроженки Бурятии началась шизофрения
Общество, 13.11.2019
Новую информацию о сидящей в тюрьме на Бали Александре Магнаевой озвучили на передаче Андрея Малахова
В Улан-Удэ дети из «Журавушки» побывали в «космосе»
В Улан-Удэ дети из «Журавушки» побывали в «космосе»
Общество, 13.11.2019
В детский дом доставили мобильный планетарий

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^