В Бурятии разыскиваются «Горячие сердца» до 23 лет

Чтобы стать лауреатом премии «Горячее сердце», нужно проявить неравнодушие или преодолеть трудную жизненную ситуацию



В Бурятии стартовал приём заявок на участие во всероссийской премии «Горячие сердца». Для того чтобы стать героем, необязательно иметь уникальные способности, годы тренировок за плечами или специальное образование – достаточно просто быть неравнодушным к чужой беде.



К награждению могут быть представлены дети и молодёжь в возрасте до 23 лет включительно. Чтобы стать лауреатом нужно проявить неравнодушие и активную жизненную позицию, быть бескорыстно пришедшим на помощь или преодолеть трудные жизненные ситуации. Также заявки могут подать детские и молодёжные объединения, успешно реализующие социально значимые проекты.



Награждение состоится в феврале 2020 года в рамках торжественной церемонии в Москве, а также на региональных церемониях, организованных при поддержке полпредов президента в федеральных округах и руководителей регионов страны. Победителям вручат нагрудные знаки и символы.



Ежегодно в свет выходит почётная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды. Также в день проведения московской церемонии награждения во всех образовательных учреждениях страны проходит всероссийский урок мужества.



Заявки принимают до 1 декабря 2019 года. Перечень необходимых документов, положение, фото и видеоматериалы, а также электронные версии почётной книги «Горячее сердце» можно найти на официальном сайте – http://cordis.fondsci.ru/request/

