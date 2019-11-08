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Студентам-подтопленцам из Иркутской области компенсируют год обучения

Студентам-подтопленцам из Иркутской области компенсируют год обучения
Общество,  Фото:pixabay.com
Первокурсникам и второкурсникам вузов и ссузов деньги возвратят до конца года

До конца года студентам первых и вторых курсов из подтопленных территорий Иркутской области, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в вузах Российской Федерации, будет компенсирована стоимость одного года обучения на коммерческой основе. Соответствующее письмо на имя министра образования РФ Михаила Котюкова направил губернатор региона Сергей Левченко.

Для оперативности решения этого вопроса средства в размере более 42 млн. рублей будут направлены из областного бюджета. В последующем федеральная казна должна будет компенсировать эти расходы. Об этом сообщил Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, которую провёл зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко.

Представители федерального минобра подтвердили сумму, заявленную регионом. На следующей правительственной комиссии ведомство должно будет представить доклад о решении вопроса по исполнению поручения президента Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в рамках своего визита в пострадавшие от наводнения районы Приангарья, глава государства дал поручение компенсировать расходы на оплату обучения 2019-2020 годов студентам из подтопленных территорий.

– Нужно довести эту тему до конца. Скорректировать задание. Регион что сделал со студентами собственных колледжей? Они перевели их с платной основы на бесплатную. И всё, тема была закрыта. Пятнадцатого ноября я хочу получить исчерпывающий доклад по решению этого вопроса, – сказал Виталий Мутко.

Сергей Левченко отметил, что в рамках исполнения поручения президента в области 79 студентов первых и вторых курсов колледжей, находящихся в региональном подчинении, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места.
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