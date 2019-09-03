Путин подарил студентам из затопленных районов Иркутской области год бесплатного обучения

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Это будет касаться учащихся первых двух курсов



Студенты первого и второго курсов, поступившие в вузы России с территорий затопления в Иркутской области, будут обучаться год бесплатно. Ранее правительственной комиссией было принято решение, что все школьники с подтопленных территорий региона, которые закончили в этом году девятые и одиннадцатые классы и поступили в высшие или средние учебные заведения, будут обучаться бесплатно, даже если поступили на коммерческой основе.



Вчера президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. После встреч с жителями Тулуна, глава государства принял решение, что в наступившем учебном году в высших учебных заведениях бесплатно будут обучать студентов с пострадавших территорий и на первом, и на втором курсе.



По словам президента, к нему с просьбой обратилась женщина, у которой сын будет учиться уже на втором курсе, а с деньгами в семье после бедствия туго.



- Пусть студенты и первого, и второго курса учатся бесплатно, даже если поступили на коммерческой основе, – принял решение Владимир Путин.



В высшие учебные заведения России в этом году поступили около 200 выпускников школ с затопленных территорий Иркутской области.



На совещании особое внимание уделили подготовке к учебному году. В районах паводка было повреждено 18 школ, 15 из них восстановили, три восстановлению не подлежат: две тулунских и одна в поселке Евдокимово.



- Уже выделены земельные участки под строительство новых образовательных учреждений. Возьмём самые лучшие проекты, где предусмотрены большие бассейны и физкультурные залы. Сделаем всё, чтобы в течение следующего года эти школы были построены, – сказал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе Виталий Мутко.



Вице-премьер также сообщил, что правительством Иркутской области принято решение во всех школах, которые пострадали от затопления, организовать в течение учебного года бесплатное питание учащихся. Школы, где учащиеся переведены в другие учебные заведения, обеспечены школьными автобусами для подвоза детей на уроки. Для приобретения оборудования каждой пострадавшей от паводка школе было выделено более 100 млн. рублей.



Виталий Мутко сообщил, что «школьная тема» остается на контроле Правительственной комиссии.



- Каждый четверг будем рассматривать по одному учебному заведению: какая в школе ситуация и что нам необходимо еще сделать, – передаёт слова вице-премьера пресс-служба правительства Иркутской области.

