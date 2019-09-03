 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Сентября

02 Сентября

Популярное

Путин подарил студентам из затопленных районов Иркутской области год бесплатного обучения

Путин подарил студентам из затопленных районов Иркутской области год бесплатного обучения
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Это будет касаться учащихся первых двух курсов

Студенты первого и второго курсов, поступившие в вузы России с территорий затопления в Иркутской области, будут обучаться год бесплатно. Ранее правительственной комиссией было принято решение, что все школьники с подтопленных территорий региона, которые закончили в этом году девятые и одиннадцатые классы и поступили в высшие или средние учебные заведения, будут обучаться бесплатно, даже если поступили на коммерческой основе.

Вчера президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. После встреч с жителями Тулуна, глава государства принял решение, что в наступившем учебном году в высших учебных заведениях бесплатно будут обучать студентов с пострадавших территорий и на первом, и на втором курсе.

По словам президента, к нему с просьбой обратилась женщина, у которой сын будет учиться уже на втором курсе, а с деньгами в семье после бедствия туго.

- Пусть студенты и первого, и второго курса учатся бесплатно, даже если поступили на коммерческой основе, – принял решение Владимир Путин.

В высшие учебные заведения России в этом году поступили около 200 выпускников школ с затопленных территорий Иркутской области.

На совещании особое внимание уделили подготовке к учебному году. В районах паводка было повреждено 18 школ, 15 из них восстановили, три восстановлению не подлежат: две тулунских и одна в поселке Евдокимово.

- Уже выделены земельные участки под строительство новых образовательных учреждений. Возьмём самые лучшие проекты, где предусмотрены большие бассейны и физкультурные залы. Сделаем всё, чтобы в течение следующего года эти школы были построены, – сказал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе Виталий Мутко.

Вице-премьер также сообщил, что правительством Иркутской области принято решение во всех школах, которые пострадали от затопления, организовать в течение учебного года бесплатное питание учащихся. Школы, где учащиеся переведены в другие учебные заведения, обеспечены школьными автобусами для подвоза детей на уроки. Для приобретения оборудования каждой пострадавшей от паводка школе было выделено более 100 млн. рублей.

Виталий Мутко сообщил, что «школьная тема» остается на контроле Правительственной комиссии.

- Каждый четверг будем рассматривать по одному учебному заведению: какая в школе ситуация и что нам необходимо еще сделать, – передаёт слова вице-премьера пресс-служба правительства Иркутской области.
образование вузы Иркутская область обучение затопление студенты подтопление паводок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском округе почтили память погибшей в Беслане учительницы
В Агинском округе почтили память погибшей в Беслане учительницы
Общество, 03.09.2019
В Забайкалье прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Иркутске появится сиреневая аллея
В Иркутске появится сиреневая аллея
Общество, 03.09.2019
Открытие пройдёт в рамках Дня Академгородка
В Улан-Удэ у школ поставят итальянские евробаки
В Улан-Удэ у школ поставят итальянские евробаки
Общество, 03.09.2019
Их привезут с хранения со Стеклозавода и городского комбината по благоустройству
В Бурятии чествовали «юбиляров семейной жизни»
В Бурятии чествовали «юбиляров семейной жизни»
Общество, 03.09.2019
Супружеские пары поставили подписи в Почётной книге юбиляров супружеской жизни Селенгинского района
Форум спецназа России открылся в Иркутске
Форум спецназа России открылся в Иркутске
Общество, 03.09.2019
В Иркутской области начал свою работу XV международный форум спецназа России имени Ильи Старинова
Дарима Линховоин проведёт творческую встречу с улан-удэнцами
Дарима Линховоин проведёт творческую встречу с улан-удэнцами
Общество, 03.09.2019
Народная артистка России расскажет об оперном искусстве
Бурятская таможня: При провозе 100 тысяч долларов нужно будет подтвердить их происхождение
Бурятская таможня: При провозе 100 тысяч долларов нужно будет подтвердить их происхождение
Общество, 03.09.2019
С 4 февраля 2020 года, пересекая границу, физические лица при декларировании наличных на сумму более 100 тысяч долларов США должны подтвердить их происхождение
В Улан-Удэ осуждённые нарисовали золотые купола на стенах
В Улан-Удэ осуждённые нарисовали золотые купола на стенах
Общество, 03.09.2019
В планах украсить столовую и спортивный зал
Научная экспедиция показала загрязнение Байкала отходами БЦБК
Научная экспедиция показала загрязнение Байкала отходами БЦБК
Общество, 03.09.2019
Стали известны результаты кругобайкальской экспедиции, проводимой в середине августа на научно-исследовательском судне по главным проблемным объектам на Байкале
В Улан-Удэ пенсионерам раскроют секреты лифтинг-макияжа
В Улан-Удэ пенсионерам раскроют секреты лифтинг-макияжа
Общество, 03.09.2019
Мастер-класс от визажистов состоится в рамках ярмарки «Активное долголетие»
Куда сходить на День города в Улан-Удэ?
Куда сходить на День города в Улан-Удэ?
Общество, 03.09.2019
«Байкал-Daily» представляет праздничную программу, посвящённую Дню города. Торжества пройдут с 5 по 7 сентября
Иркутских дачников просят поделиться урожаем для зоопарка
Иркутских дачников просят поделиться урожаем для зоопарка
Общество, 03.09.2019
Фрукты и овощи нужны для обитателей зоопарка
В Иркутской области закрыли пляжи
В Иркутской области закрыли пляжи
Общество, 03.09.2019
Всего летом были открыты 11 пляжей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^