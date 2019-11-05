Таким образом отметили День народного единства
Коллектив ангарской народной цирковой студии «Шари-Вари» выступил в исправительной колонии № 15 в Ангарске. Концерт приурочили к празднованию Дня народного единства, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
После концерта для артистов провели экскурсию по учреждению, вручили памятные подарки и организовали чаепитие в Зимнем саду.
- Такое масштабное культурно-массовое мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству руководства учреждения с ангарским домом культуры «Нефтехимик». В его рамках городские творческие коллективы часто приезжают в колонию и выступают на сцене клуба учреждения, - рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными Филипп Солодаев.
Осуждённых ангарской колонии порадовали цирковым представлением
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