Она стала призёром всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
Стали известны победители всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». В их числе есть и представитель Бурятии.
В этом году в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» третье призовое место заняла психолог центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» Лариса Владимировна Афанасьева.
Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» – одно из значимых для социальной сферы мероприятий. В 2019 году конкурс прошел в девятый раз.
Кандидатуры на конкурс выдвигаются трудовыми коллективами учреждений социального обслуживания. Затем конкурсные работы участников рассматриваются комиссиями органов соцзащиты субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти. На завершающем этапе материалы оценивает центральная конкурсная комиссия.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии, всем победителям полагается материальное вознаграждение.
Психолог из Бурятии вошла в число лучших в соцобслуживании в России
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