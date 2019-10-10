В Иркутске выбрали самую красивую невесту

Победу одержала Любовь Алексеева



8 октября во дворце бракосочетаний города Иркутска подвели итоги интернет-конкурса «Самая красивая невеста города». В конкурсе принимали участие девушки, вышедшие замуж, или подавшие заявление о регистрации бракосочетания в 2019 году.



Свои фотографии прислали 118 иркутянок. Голосование интернет-пользователей определило 10 финалисток. Они и были приглашены на церемонию. Победительниц и участниц конкурса поздравил руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Олег Власенко.



- Невесты – все красивые, – подчеркнул руководитель службы. – Ведь для каждой девушки её собственная свадьба – одно из самых значимых и радостных событий в жизни. А когда человек счастлив, он, безусловно, красив.



Невестам, занявшим три первых места, Олег Власенко вручил грамоты службы ЗАГС Иркутской области и букеты. Победительницами названы: Любовь Алексеева – 1-е место; Снежана Овчинникова – 2-е место и Ирина Землина, занявшая 3-е место.



- Если мы подключим все существующие ресурсы службы – а это 40 отделов по Иркутской области, то конкурс «Самая красивая невеста» вполне может стать одним из самых масштабных, – отметил руководитель службы.



Интернет-проект газеты «Иркутск» был поддержан службой записи актов гражданского состояния Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

