В Бичурском районе Бурятии прошёл фестиваль пожилых людей

Общество, Фото: пресс-служба управления культуры администрации Бичурского района

Победителями стали команды «Смешарики» и «Надежда»



В селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии прошёл традиционный фестиваль-конкурс для пожилых людей «Золотой возраст – 2019», приуроченный к празднованию Дня пожилого человека.



В фестивале в живописном месте на берегу реки Хилок приняли участие команды из поселений Бичурского района. Пять увлекательных и веселых конкурсов на первом этапе прошли на одном дыхании:

- «Бодры не по годам» (визитная карточка – рассказ о членах команды с музыкальным сопровождением);

- «Души прекрасные порывы» (творческий конкурс талантов – вокал, театрализация, игра на музыкальном инструменте, поэзия и т.д.);

- «Движенье – Жизнь!» (танцевальное творчество участников);

- «Чайное - необычайное» (представление собственных десертов к чаю);

- «Возраст перемен 55+» (дефиле одежды разных стилей и направлений, созданные самостоятельно, в том числе из бросового материала).



На втором этапе команды участвовали в спортивной эстафете. Также прошли личные первенства по шашкам, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки. После спортивных состязаний мероприятие завершилось торжественным награждением победителей и участников фестиваля. На обоих этапах в первую тройку вошли команды «Смешарики» (с. Малый Куналей), «Надежда» (РДК), «Весёлые ребята» (с. Петропавловка). Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

