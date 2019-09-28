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В Улан-Удэ прилетели сборные Германии, США, Китая и Австралии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со встречи сборных, которые считаются одними из фаворитов чемпионата мира по бокса

Сегодня в аэропорту Улан-Удэ встретили ещё четыре иностранные делегации, прилетевших на чемпионат мира по боксу среди женщин. Прибыли команды США, Китая, Германии и Австралии. Первые три называются одними из фаворитов турнира.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт приземлился более чем с часовым опозданием.

По традиции встреча в аэропорту была торжественной. Спортсменов и их тренеров приветствовали девушки в национальных бурятских и русских костюмах. Перед выходом из аэропорта устроили небольшое театрализованное представление. Гостей угостили хлебом-солью, а также вручили голубые хадаки.

Первыми в Бурятию прилетели спортсменки сборной России, они прибыли ещё 11 сентября и уже прошли акклиматизацию. Первой иностранной командой стала сборная Узбекистана. Также в Улан-Удэ ранее прилетели сборные Турции, Польши, ШвецииФранцииВеликобритании и Венесуэлы.

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдет 2 октября в Улан-Удэ. Билеты на открытие не продаются, но будет организована прямая трансляция на площади Советов на большом экране. Бои пройдут с 3 октября по 13 октября. Соревнования состоятся в самом большом помещении физкультурно-спортивного комплекса - универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей. В нем будет размещено два ринга, бои на которых будут проходить параллельно.

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