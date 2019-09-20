В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу прилетела первая иностранная делегация

В составе делегации Узбекистана 9 спортсменок
Ночью в Улан-Удэ прибыла сборная команда Узбекистана для участия в чемпионате мира по боксу среди женщин. Узбекистан стал первой иностранной делегацией, прибывшей в Бурятию на чемпионат. Встречали их по традициям приветственным танцем, белой пищей и хлебом с солью, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В составе делегации 9 спортсменок, представляющие различные весовые категории.
Как сообщал «Байкал-Daily», сборная России прилетела в Улан-Удэ ещё 11 сентября
. Пока ещё не решено, кто из спортсменок выступит на чемпионате мира – решение будет принято после открытых спаррингов. Хорошие шансы на участие у спортсменок из Бурятии Людмилы Воронцовой, Людмилы Шадриной и Кристины Ткачёвой.
Накануне тренеры сборной России посетили центр буддизма России – Иволгинский дацан. Фотографии опубликовала Буддийская Традиционная Сангха России.
Предолимпийский чемпионат мира по боксу среди женщин состоится с 3 по 13 октября
в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Приедут спортсменки из 75 стран. Церемония открытия состоится 2 сентября, она будет транслироваться на большом экране на площади Советов.
В составе делегации Узбекистана 9 спортсменок
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