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В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу прилетела первая иностранная делегация

В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу прилетела первая иностранная делегация
Общество,  Фото:минспорта, Сангха
В составе делегации Узбекистана 9 спортсменок

Ночью в Улан-Удэ прибыла сборная команда Узбекистана для участия в чемпионате мира по боксу среди женщин. Узбекистан стал первой иностранной делегацией, прибывшей в Бурятию на чемпионат. Встречали их по традициям приветственным танцем, белой пищей и хлебом с солью, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

В составе делегации 9 спортсменок, представляющие различные весовые категории.



Как сообщал «Байкал-Daily», сборная России прилетела в Улан-Удэ ещё 11 сентября. Пока ещё не решено, кто из спортсменок выступит на чемпионате мира – решение будет принято после открытых спаррингов. Хорошие шансы на участие у спортсменок из Бурятии Людмилы Воронцовой, Людмилы Шадриной и Кристины Ткачёвой.

Накануне тренеры сборной России посетили центр буддизма России – Иволгинский дацан. Фотографии опубликовала Буддийская Традиционная Сангха России.



Предолимпийский чемпионат мира по боксу среди женщин состоится с 3 по 13 октября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Приедут спортсменки из 75 стран. Церемония открытия состоится 2 сентября, она будет транслироваться на большом экране на площади Советов.


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