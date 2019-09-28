В 8 часов утра самолёт с участниками чемпионата мира по боксу так и не приземлился
Сегодня в Улан-Удэ прилетел самолёт с командами США, Германии и Китая по боксу. Эти сборные называют одними из фаворитов чемпионата мира среди женщин, который пройдёт в столице Бурятии в октябре.
Приземлиться рейс из Москвы в аэропорту «Байкал» должен был в 8 часов утра. Однако время ожидания затянулось. Самолёт опоздал примерно на час и 10 минут. По предварительной информации, задержка произошла из-за затянувшейся посадки в Москве.
На борту самолёта было порядка 70 человек.
Всех участников чемпионата мира в Улан-Удэ встречают торжественной красочной церемонией. Девушки в бурятских национальных костюмах преподносят спортсменкам и тренерам голубые хадаки. Девушки в русских костюмах по традиции встречают хлебом-солью.
Первыми в Бурятию прилетели спортсменки сборной России, они прибыли ещё 11 сентября и уже прошли акклиматизацию. Первой иностранной командой стала сборная Узбекистана. Также в Улан-Удэ ранее прилетели сборные Турции, Польши, Швеции, Франции, Великобритании и Венесуэлы.
Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдет 2 октября в Улан-Удэ. Бои пройдут с 3 октября по 13 октября. Соревнования состоятся в самом большом помещении физкультурно-спортивного комплекса - Универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей. В нем будет размещено два ринга, бои на которых будут проходить параллельно.
Самолёт с фаворитами чемпионата мира прилетел в Улан-Удэ с опозданием
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