Женская сборная России по боксу прилетела в Бурятию: фоторепортаж

Перед чемпионатом мира по боксу спортсменки окунутся в Байкал
Сегодня в Улан-Удэ для участия в чемпионате мира прибыла женская сборная России по боксу во главе с главным тренером Иваном Шидловским. Спортсменок со всеми почестями встретили аэропорту «Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт в Улан-Удэ с 2 по 13 октября. О своём участии заявили 75 стран. Самая большая делегация ожидается от федерации бокса России.
Чтобы получить заряд бодрости и акклиматизироваться, спортсменки отправятся на озеро Байкал. Там они пробудут до 16 сентября. На встрече в аэропорту девушки признались, что ни разу не были на Байкале. И несмотря на предстоящие состязания, они намерены искупаться в ледяных водах озера.
- Ну, почему опасно? Нет. Особенно если там будет баня, почему бы не искупаться, - сказала одна из спортсменок.
- Будем закаляться, - добавила другая.
Замминистра спорта Бурятии Иван Козырев пообещал, что при любых возникающих вопросах девушки могут обращаться к нему лично, он пообещал «создать все условия для отличной подготовки».
Тренер сборной Иван Шидловский предположил, что подготовка будет плодотворной, а выступления успешными. Упомянув он победу бурятской спортсменки Даримы Сандаковой, которая стала чемпионкой Европы по боксу.
- Не стоит забывать, что есть сильные спортсменки из других стран. Там есть и олимпийские чемпионки, есть чемпионки мира и Европы. Хотя в нашей команде тоже есть чемпионка Европы, мира, призёры Олимпийских игр, - сказал Иван Шидловский.
По его словам, на чемпионат мира прибыли сильнейшие спортсменки страны. И как такового отбора в стартовый состав не будет.
- Отбора не будет, потому что идёт целенаправленная подготовка к этим соревнованиям. Здесь нету дележа: первый, второй, третий номер… Почему? Потому что на сегодня кто готов, тот и будет боксировать, - объяснил тренер.
Спарринг будет проведён за 7 дней до начала соревнований. Спарринги будут открытые, все желающие смогут посмотреть бои.
Также Иван Шидловский пояснил, что бурятская спортсменка Дарима Сандакова не примет участие в этом чемпионате, поскольку будет восстанавливаться после чемпионата Европы.
- Ну, организм не железный. В связи с этим она этот чемпионат мира пропустит, но она явно будет лидером. С января по апрель у нас состоятся отборы: два квалификационных к Олимпийским играм в Токио. В связи с этим, людей надо, так сказать, правильно расставить, с тем расчётом, чтобы мы не ошиблись. Чтобы отобраться на Олимпийские игры, у неё есть все предпосылки, - аргументировал Иван Шидловский.
Но жители республик всё же увидят бурятских спортсменок на грядущем чемпионате мира. По словам тренера, что есть шансы у Людмилы Воронцовой, Людмилы Шадриной, Кристины Ткачёвой.
- Они явные лидеры в сборной. Поэтому при хорошем окончательном раскладе своих сил, для того, чтобы подготовиться, они, естественно, примут участие, - заключил тренер.
Женская сборная России по боксу прилетела в Бурятию: фоторепортаж
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