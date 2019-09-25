В Улан-Удэ прилетела сборная Франции по боксу

Сборная Франции прилетела в столицу Бурятии сегодня утренним рейсом
Команда представит свою страну на чемпионате мира боксу среди женщин, который пройдёт в начале октября в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Французский тренерский штаб во главе с Энтони Вениант привёз на ЧМ пять девушек-спортсменок, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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Французы стали шестой по счету командой, которая прилетела в Улан-Удэ, для подготовки к чемпионату мира и участия в нем. Ранее в Бурятию прибыли сборные
Узбекистана, Турции, Польши, Швеции и России.
Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдёт 2 октября в Улан-Удэ. Бои состоятся с 3 октября по 13 октября. Причём у соревнования будет два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.
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Бои пройдут в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.
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