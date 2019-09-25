В Улан-Удэ прилетела сборная Франции по боксу

Команда представит свою страну на чемпионате мира боксу среди женщин, который пройдёт в начале октября в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Французский тренерский штаб во главе с Энтони Вениант привёз на ЧМ пять девушек-спортсменок, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.





Бои пройдут в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.



















