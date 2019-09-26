В Бурятию прибыли сборные Великобритании и Венесуэлы по боксу

- У нас очень хорошая команда, есть представители в разных весовых категориях. Все спортсменки очень опытные, мы учли опыт прошлого года на чемпионате мира в Индии. Также у нас есть новые таланты в команде. Но мы не задумываемся о медалях, призовых местах, чтобы не испытывать психологического давления в этом плане. Мы приехали, чтобы насладиться чемпионатом и показать свои лучшие качества. Что касается Бурятии, то мы не знаем многого о ней, знаем, что есть озеро Байкал и большая статуя - голова Ленина, - отметил представитель тренерского штаба Грэхам Андерсон.





Также в это утро в Улан-Удэ прилетела сборная команда боксеров из Венесуэлы. В её составе двое тренеров и две спортсменки.





В турнире примут участие несколько сотен девушек-боксеров со всего мира.















