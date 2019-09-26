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В Бурятию прибыли сборные Великобритании и Венесуэлы по боксу

В Бурятию прибыли сборные Великобритании и Венесуэлы по боксу
Общество,  Фото:минспорта Бурятии
Сборная Великобритании приехала «насладиться» чемпионатом

Сегодня утром тренеры и спортсменки из Великобритании прилетели в Улан-Удэ для участия в чемпионате мира по боксу среди женщин. В команде шестеро спорстменок являются представительницами Англии, одна – Уэльса, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

- У нас очень хорошая команда, есть представители в разных весовых категориях. Все спортсменки очень опытные, мы учли опыт прошлого года на чемпионате мира в Индии. Также у нас есть новые таланты в команде. Но мы не задумываемся о медалях, призовых местах, чтобы не испытывать психологического давления в этом плане. Мы приехали, чтобы насладиться чемпионатом и показать свои лучшие качества. Что касается Бурятии, то мы не знаем многого о ней, знаем, что есть озеро Байкал и большая статуя - голова Ленина, - отметил представитель тренерского штаба Грэхам Андерсон.


Как известно, именно в Великобритании зародились основные принципы и правила современного бокса. В Лондоне 19 века бокс превратился из полулегального развлечения в серьёзную дисциплину, вошедшую в когорту олимпийских видов спорта.

Также в это утро в Улан-Удэ прилетела сборная команда боксеров из Венесуэлы. В её составе двое тренеров и две спортсменки.


Ранее на чемпионат прибыли сборные Польши, Швеции, Узбекистана, Франции, Турции и России.

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдет 2 октября в Улан-Удэ. Бои пройдут с 3 октября по 13 октября. Причём у соревнования будет два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.

Бои пройдут в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.

Соревнования пройдут в самом большом помещении физкультурно-спортивного комплекса - Универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей. В нем будет размещено два ринга, бои на которых будут проходить параллельно.

В турнире примут участие несколько сотен девушек-боксеров со всего мира.




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