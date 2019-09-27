В Улан-Удэ прошла спартакиада среди осуждённых женщин

В исправительной колонии №7 для женщин прошла спартакиада



Программа состязаний была обширная и продолжалась все лето. За сезон прошло более 20 спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



По результатам состязаний первое место заняла команда третьего отряда осуждённых. Победителей и участников наградили дипломами, грамотами и призами.



Спартакиада проводится в рамках реализации грантового проекта «Скоро моя жизнь изменится».



