В исправительной колонии №7 для женщин прошла спартакиада
Программа состязаний была обширная и продолжалась все лето. За сезон прошло более 20 спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По результатам состязаний первое место заняла команда третьего отряда осуждённых. Победителей и участников наградили дипломами, грамотами и призами.
Спартакиада проводится в рамках реализации грантового проекта «Скоро моя жизнь изменится».
В Улан-Удэ прошла спартакиада среди осуждённых женщин
Общество, Фото:
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