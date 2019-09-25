В Чите открыт памятник забайкальским воинам

Общество, Фото: пресс-служба комитета культуры администрации городского округа «Город Чита»

Церемония состоялась в День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга



24 сентября, в День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга, в Чите прошло торжественное открытие памятника «Землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах».



По информации пресс-службы краевого заксобрания, памятник расположен в посёлке КСК на пересечении улиц Жукова, Весенней и Брызгалова. В центре композиции – боевая машина пехоты, справа на БМП установлены две скульптуры солдат. Автор проекта – архитектор Вячеслав Прокофьев, скульптор – Артём Декин.



На открытии памятника присутствовали официальные лица, представители общественных организаций, родители погибших бойцов, ветераны боевых действий, школьники, горожане и все, кто чтит память мужественных сынов родного края. На церемонии открытия были вручены благодарственные письма губернатора Забайкальского края и администрации Читы за вклад в создание памятника.



Торжественное мероприятие завершилось возложением венка и цветков к памятнику, сообщает пресс-служба комитета культуры городской администрации.

