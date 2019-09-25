Церемония состоялась в День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга
24 сентября, в День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга, в Чите прошло торжественное открытие памятника «Землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах».
По информации пресс-службы краевого заксобрания, памятник расположен в посёлке КСК на пересечении улиц Жукова, Весенней и Брызгалова. В центре композиции – боевая машина пехоты, справа на БМП установлены две скульптуры солдат. Автор проекта – архитектор Вячеслав Прокофьев, скульптор – Артём Декин.
На открытии памятника присутствовали официальные лица, представители общественных организаций, родители погибших бойцов, ветераны боевых действий, школьники, горожане и все, кто чтит память мужественных сынов родного края. На церемонии открытия были вручены благодарственные письма губернатора Забайкальского края и администрации Читы за вклад в создание памятника.
Торжественное мероприятие завершилось возложением венка и цветков к памятнику, сообщает пресс-служба комитета культуры городской администрации.
В Чите открыт памятник забайкальским воинам
Общество, Фото:
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