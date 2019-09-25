В Бурятии начали раскладывать вакцину от бешенства диких животных

В лесостепях республики разложат свыше 15 тысяч доз вакцины



В Бурятии стартовала кампания по раскладке вакцины от бешенства диких животных. 23 сентября начали раскладывать вакцину в Прибайкальском районе, а 24 сентября – в Иволгинском, Мухоршибирском, Бичурском, Кяхтинском и Кабанском районах.



Согласно утверждённому плану вакцинации, специалистами управления ветеринарии РБ совместно с Бурприроднадзором будут разложены свыше 15 тысяч доз вакцины в лесостепных зонах республики, где общая протяжённость маршрута составит более 1000 км.



Как сообщают сотрудники управления, II этап оральной вакцинации позволит укрепить эпизоотическое благополучие по бешенству как на территории республики, так за её пределами. Именно такие методы борьбы с бешенством, ещё на I этапе, показали определённый успех в деле обеспечения эпизоотического благополучия.



Весной впервые в Бурятии была проведена первая крупномасштабная кампания против бешенства среди диких животных. Тогда, специалистами было разложено более 90 тысяч доз препарата. Мониторинговые исследования показали как хорошую поедаемость, так и эффективность применения данного метода борьбы с бешенством.



На II этапе оральной вакцинации специалисты проведут раскладку вакцины ещё в 8 районах республики, а также охватят окраины Улан-Удэ. Всего планируется использовать свыше 180 тысяч доз для раскладки в лесах.

