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Забайкальский нацпарк «Алханай» отметил юбилей

Забайкальский нацпарк «Алханай» отметил юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Прошли торжества по поводу 20-летия со дня образования парка

16 сентября в Агинском Бурятском округе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию со дня образования национального парка «Алханай». Поздравить коллектив национального парка с юбилеем пришли руководитель администрации Агинского Бурятского округа Билигма Будаева и зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Баир Жамсуев.

- Алханай – один из удивительных уголков нашей страны, где сочетаются уникальная флора, фауна и сакральные места, проложены туристические тропы, а каждая достопримечательность имеет неповторимую историю. Прежде всего, Алханай – святыня буддизма, место, освящённое Далай ламой. Самое главное, сохранить Алханай для будущих потомков, – отметил сенатор и вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам.

Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Доржи Балдоржиев третий год работает в национальном парке. Он решил связать свою трудовую деятельность в природоохранной сфере по стопам своего отца. Сегодня он получил благодарственное письмо Совета Федерации и почётную грамоту управления Росприроднадзора по Забайкальскому краю за добросовестный труд и высокий профессионализм.

- Я родом из Алханая, хорошо знаю территорию парка. Каждый день, круглый год патрулируем, охраняем нашу великую святыню. Хорошо жить и работать на родной земле, – признался молодой сотрудник.

Также в этот праздничный день коллег поздравили представители заповедных уголков Забайкалья, Калмыкии, Ханты-Мансийска, Монголии. Директор Восточного филиала Всемирного фонда охраны природы Баатарай Баясхалан из Монголии поделился прекрасным настроением и признался, что на душе приятно находиться на земле своих предков. Кроме этого, он сообщил о том, что национальный парк «Онон-Балж» заключил договор о трансграничном и международном сотрудничестве с национальным парком «Алханай» в 2010 году.

- Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в научно-исследовательской, эколого-просветительской направлениях и охране трансграничного природного резервата, – сказал он.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, вопрос о необходимости создания национального парка на Алханае неоднократно поднимался на региональных совещаниях, конференциях в конце 90-х годов прошлого века. Проводилась крупная общественная кампания, был разработан проект обоснования создания парка, проходили общественные слушания. В итоге 20 лет назад сочетание инициативы народа и власти была поддержана государством. Парк за годы своей работы завоевал огромный авторитет как среди общественности, так и среди коллег, и наградой ему служит не только профессиональное призвание, но и восторженные отзывы многочисленных посетителей.
юбилей национальный парк Агинский Бурятский округ Алханай
 
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