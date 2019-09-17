 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Сентября

16 Сентября

Популярное

В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта

В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В нём приняли участие учащиеся профессиональных образовательных учреждений области

На спортивной базе Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта 13 сентября проходил VII областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций области. В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов из Ангарска, Иркутска, посёлков Бохан, Усть-Ордынский и Железнодорожный Усольского района. Рейтинг по итогам спортивного фестиваля идёт в зачёт XII областной спартакиады в спортивных номинациях: «Молодёжно-спортивная лига – «Юность России» и «Олимпийские надежды».

Команды соревновались в русской лапте, русских шашках, гиревом спорте, стрельбе из пневматической винтовки, перетягивании каната. В командном зачёте в русских шашках победила команда Боханского педагогического колледжа имени Доржи Банзарова (БПК им. Д. Банзарова), второе место заняла команда Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма (ИКЭСТ), третье – команда Ангарского техникума общественного питания и торговли (АТОПТ).

Среди девушек в гиревом спорте лидировала команда Ангарского педагогического колледжа (АПК), второе место – у команды АТОПТ, третье место – у представителей БПК им. Д. Банзарова. Среди юношей победила команда Боханского аграрного техникума (БАТ), серебряным призёром стала команда Иркутского техникума авиастроения и материалообработки (ИТАМ), бронза – у спортсменов БПК им. Д. Банзарова.

В стрельбе первое место заняла команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта (ИрТРиАТ), второе место – команда Иркутского регионального колледжа педагогического образования (ИРКПО), третье – у Ангарского автотранспортного техникума (ААТТ). В русской лапте золото завоевала команда ИрТРиАТ, серебро выиграла ИТАМ, бронзу взял ИРКПО. В перетягивании каната победу одержала команда АПК, вторыми стали спортсмены из Усольского аграрно-промышленного колледжа (УАПТ), замкнули тройку призёров представители ИРКПО.

В общекомандном зачёте первое место заняла команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Вторыми стали спортсмены Ангарского педагогического колледжа. На третьем месте – представители Боханского педагогического колледжа имени Доржи Банзарова, сообщает пресс-служба минспорта региона.
спорт фестиваль ПТУ Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальский нацпарк «Алханай» отметил юбилей
Забайкальский нацпарк «Алханай» отметил юбилей
Общество, 17.09.2019
Прошли торжества по поводу 20-летия со дня образования парка
Иркутянка стала призёром первенства Европы по пулевой стрельбе
Иркутянка стала призёром первенства Европы по пулевой стрельбе
Общество, 17.09.2019
В составе российской команды она завоевала бронзовую медаль
В Улан-Удэ проведут конкурс, посвящённый юбилею бурятского поэта
В Улан-Удэ проведут конкурс, посвящённый юбилею бурятского поэта
Общество, 17.09.2019
Соревноваться будут в сочинении стихотворений, рассказов, эссе и создании иллюстраций
В Улан-Удэ сотрудники МЧС сыграли в мини-футбол
В Улан-Удэ сотрудники МЧС сыграли в мини-футбол
Общество, 17.09.2019
Победила на соревнованиях команда пожарно-спасательной части № 2
В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана
В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана
Общество, 17.09.2019
В новом музее собраны уникальные экспонаты со всего мира
Фестиваль драматургии имени Вампилова стартовал в Иркутске
Фестиваль драматургии имени Вампилова стартовал в Иркутске
Общество, 17.09.2019
Свои спектакли покажут 19 коллективов из России, Франции, Израиля, Монголии и Польши
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства
Общество, 17.09.2019
В программе праздника – концерт, игры, весёлые аниматоры и призы
На федеральном канале показали умирающий бурятский посёлок
На федеральном канале показали умирающий бурятский посёлок
Общество, 17.09.2019
Сергей Шаргунов в своей авторской программе показал «лица азиатского приграничья»
Шашисты из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира
Шашисты из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира
Общество, 17.09.2019
Они победили в командном соревновании в дисциплине «рапид»
В Бичурском районе Бурятии заложен первый камень ФСК
В Бичурском районе Бурятии заложен первый камень ФСК
Общество, 17.09.2019
Началось строительство нового комплекса за 108 млн. рублей
Школьники Улан-Удэ соревновались в «Тропе мужества»
Школьники Улан-Удэ соревновались в «Тропе мужества»
Общество, 17.09.2019
В мероприятии приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района
В Ангарске устанавливают свадебное дерево на деньги мэра
В Ангарске устанавливают свадебное дерево на деньги мэра
Общество, 17.09.2019
Необычный объект появится на набережной    
Синоптики обещают бабье лето в Бурятии
Синоптики обещают бабье лето в Бурятии
Общество, 17.09.2019
Бабье лето будет недолгим
В Улан-Удэ прошёл турнир памяти главного конструктора авиазавода
В Улан-Удэ прошёл турнир памяти главного конструктора авиазавода
Общество, 17.09.2019
В эти выходные в школе № 56 прошёл первый открытый турнир по шахматам на призы Улан-Удэнского авиазавода

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^