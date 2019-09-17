В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В нём приняли участие учащиеся профессиональных образовательных учреждений области



На спортивной базе Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта 13 сентября проходил VII областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций области. В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов из Ангарска, Иркутска, посёлков Бохан, Усть-Ордынский и Железнодорожный Усольского района. Рейтинг по итогам спортивного фестиваля идёт в зачёт XII областной спартакиады в спортивных номинациях: «Молодёжно-спортивная лига – «Юность России» и «Олимпийские надежды».



Команды соревновались в русской лапте, русских шашках, гиревом спорте, стрельбе из пневматической винтовки, перетягивании каната. В командном зачёте в русских шашках победила команда Боханского педагогического колледжа имени Доржи Банзарова (БПК им. Д. Банзарова), второе место заняла команда Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма (ИКЭСТ), третье – команда Ангарского техникума общественного питания и торговли (АТОПТ).



Среди девушек в гиревом спорте лидировала команда Ангарского педагогического колледжа (АПК), второе место – у команды АТОПТ, третье место – у представителей БПК им. Д. Банзарова. Среди юношей победила команда Боханского аграрного техникума (БАТ), серебряным призёром стала команда Иркутского техникума авиастроения и материалообработки (ИТАМ), бронза – у спортсменов БПК им. Д. Банзарова.



В стрельбе первое место заняла команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта (ИрТРиАТ), второе место – команда Иркутского регионального колледжа педагогического образования (ИРКПО), третье – у Ангарского автотранспортного техникума (ААТТ). В русской лапте золото завоевала команда ИрТРиАТ, серебро выиграла ИТАМ, бронзу взял ИРКПО. В перетягивании каната победу одержала команда АПК, вторыми стали спортсмены из Усольского аграрно-промышленного колледжа (УАПТ), замкнули тройку призёров представители ИРКПО.



В общекомандном зачёте первое место заняла команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Вторыми стали спортсмены Ангарского педагогического колледжа. На третьем месте – представители Боханского педагогического колледжа имени Доржи Банзарова, сообщает пресс-служба минспорта региона.

