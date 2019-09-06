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В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение

В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявительница пожаловалась в прокуратуру

В прокуратуру обратилась улан-удэнка с просьбой провести проверку на соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан управляющей компанией – обществом с ограниченной ответственностью «РОС».

В апреле 2019 года женщина обратилась в ООО «РОС» с письменным заявлением о замене элементов системы отопления в её квартире.

- Ответ о результатах рассмотрения заявления управляющей компанией дан лишь 15 июля 2019 года, по истечении установленного законом 30-дневного срока, в ходе прокурорской проверки, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Директору общества внесено представление, которое удовлетворено.

Директор управляющей компании привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5 тысяч рублей. 
прокуратура
 
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