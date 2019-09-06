В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение

Заявительница пожаловалась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась улан-удэнка с просьбой провести проверку на соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан управляющей компанией – обществом с ограниченной ответственностью «РОС».



В апреле 2019 года женщина обратилась в ООО «РОС» с письменным заявлением о замене элементов системы отопления в её квартире.



- Ответ о результатах рассмотрения заявления управляющей компанией дан лишь 15 июля 2019 года, по истечении установленного законом 30-дневного срока, в ходе прокурорской проверки, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директору общества внесено представление, которое удовлетворено.



Директор управляющей компании привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5 тысяч рублей.

