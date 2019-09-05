Иркутские кикбоксёры завоевали 3 медали на первенстве Европы

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В Венгрии они выиграли два «золота» и одну «бронзу»



Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на первенстве Европы по кикбоксингу, которое 1 сентября завершилось в Дьёре в Венгрии. В турнире приняли участие более 2100 человек из 42 стран в возрасте от 11 до 18 лет.



От области в составе сборной команды России в первенстве участвовали Илья Морозов, Егор Саклаков и Руслан Трускавецкий. Среди юношей 15-16 лет в весовой категории до 51 кг в разделе «фулл-контакт» золотую медаль выиграл Илья Морозов. В этой же возрастной категории в весе до 54 кг в дисциплине «фулл-контакт» награду высшей пробы взял Егор Саклаков. Среди спортсменов 17-18 лет бронзовым призёром в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 60 кг стал Руслан Трускавецкий.



Как сообщает пресс-служба минспорта региона, Илья Морозов, Егор Саклаков и Руслан Трускавецкий отобрались на первенство Европы по кикбоксингу по итогам первенства страны, которое с 8 по 14 апреля проходило в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске.

