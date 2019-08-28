Начнётся же литературный праздник с обучающего семинара для будущих писателей
1 сентября в Чите стартует литературный праздник «Забайкальская осень». В краевой библиотеке имени А. С.Пушкина состоится первое мероприятие – обучающий семинар для начинающих поэтов и прозаиков «Подбирая слово к слову…».
«Забайкальская осень» – самое яркое событие литературной жизни региона, которое включает в себя множество различных мероприятий: творческие встречи с писателями, презентации новых книг, писательские десанты в районы края, литературные чтения и конкурсы, книжные, художественные и фотовыставки. Немногие знают, что ежегодное проведение семинара для начинающих авторов является знаковым – именно с него в далеком 1965 году по инициативе Читинского областного комитета комсомола и Читинской писательской организации началась «Забайкальская осень».
Как отмечают организаторы, интерес к мероприятию неизменно растёт. Увеличивается количество желающих научиться грамотно и литературно излагать свои мысли, перенять опыт старших коллег, получить советы по поводу редактуры и дальнейшего продвижения своих произведений, ведь формат семинара – живое общение, обсуждение рукописей. Традиционно работа семинара будет разделена на две секции: поэзии и прозы. Руководителями площадок выступят известные писатели Забайкалья Елена Стефанович и Олег Петров.
В этом году «Забайкальская осень» пройдёт с 1 по 30 сентября включительно. Читателей ждут большой литературный праздник на площади Декабристов, встречи с известными писателями из Иркутска и Красноярска, презентации книг забайкальских авторов, открытие второй литературной скамьи, писательский экспресс в посёлок Оловянная, Хилок и Красный Чикой, дискуссии о творчестве современных российских поэтов и прозаиков, городской фестиваль «Время читать» и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры края.
На «Забайкальскую осень» приедут писатели из Иркутска и Красноярска
Общество, Фото:
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