За выходные спасатели выезжали на поиски сборщиков дикоросов четыре раза
18 августа в местности Пыхта Прибайкальского района Бурятии в лесу потерялся мужчина. Сообщение спасателям поступило от родственников потерявшегося. Они рассказали, что отправились в лес, чтобы собрать грибы. В назначенное время мужчина не вернулся к автомобилю.
На место выехали сотрудники первого поисково-спасательного отряда. В 23:15 мужчину нашли и передали родственникам. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
В этот же день в 19:40 поступила информация о том, что в местности Ноехон Селенгинского района в лесу заблудился мужчина. О происшествии сообщил сын потерявшегося. На место выехали три спасателя.
Поиски мужчины продолжались всю ночь. Сегодня в 10:35 мужчина самостоятельно вышел на связь. Он нашёл отдыхающих в местности Шаман и попросил позвонить родственникам. Спасатели выехали на местность, состояние мужчины удовлетворительно. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
На прошлой неделе, 16 августа недалеко от села Ключи Иволгинского района потерялась женщина. Она отправилась в лес, чтобы собрать грибы. Прибывшие на место спасатели нашли её. В этот же день потерялась ещё одна сборщица дикоросов за Иволгинским дацаном. На место выехали спасатели БРПСС. В 6 вечера женщина была найдена и передана родственникам, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 18 августа поисково-спасательный отряд эвакуировал сборщика дикоросов из леса в Кабанском районе. У мужчины произошло защемление седалищного нерва, из-за чего он был обездвижен.
В Бурятии всё чаще теряются грибники
Происшествия, Фото:
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