В Бурятии снайперы, стреляя по воздушным шарикам, оттачивают мастерство









Снайперам также нужная хорошая физическая подготовка. Порой до нужной позиции снайперу приходится добираться пешком, преодолевая несколько десятков километров. Для этого они регулярно тренируются. Стрелкам приходится преодолевать специальную полосу препятствий, главная задача – контролировать дыхание.



Учиться работать по таким целям стрелки начинают в школе снайперов под Хабаровском. С курсантами занимаются инструкторы с реальным боевым опытом. В течение двух месяцев будущие профессиональные стрелки изучат основы снайперского искусства, чтобы решать боевые задачи в любых условиях.











Телеканал «Звезда» снял сюжет о тренировке снайперов в Бурятии, которая проходят на полигоне Бурдуны. Как выяснилось, для оттачивания меткости военные используют воздушные шарики.- Эта малозаметная и подвижная мишень из-за порывов ветра резко меняет траекторию полёта: именно так и летает дрон. Время на внесение поправок - считанные секунды, - передаёт «Звезда».