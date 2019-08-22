В Улан-Удэ снесут корпус музыкально-гуманитарного лицея

На месте снесённого корпуса построят трёхэтажное здание



В Улан-Удэ снесут корпус музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева. На месте аварийного учреждения построят трёхэтажное здание, в котором разместят учебные кабинеты, зал хореографии, костюмерную и художественную мастерские, спортивный зал, информационный центр и другие помещения. На период стройки дети будут обучаться в первом корпусе лицея неподалёку, их также разместят в ближайшие школы, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Как сообщили в «Улан-Удэстройзаказчике», в ближайшее время рабочие приступят к демонтажу аварийного здания, которое было построено в 1932 году. Экспертиза подтвердила, что оно не соответствует современным общестроительным и сейсмическим требованиям и не подлежит дальнейшей эксплуатации.



При демонтаже не будут затронуты помещения соседнего здания, во избежание обрушения смежной стены запроектировано её усиление, путём устройства монолитной рамы.



Музыкально-гуманитарный лицей имени Аюшеева – ведущее инновационное образовательное учреждение Бурятии. Уникальность в том, что здесь создано интегрированное образовательное пространство: дошкольное образование, художественное образование (модуль «Детская школа искусств») и полное общее среднее образование с углублённым изучением предметов гуманитарного цикла.



- Сегодня можно констатировать об успешно встроенной инновационной образовательной логистике. Как подтверждение – многочисленные победы на престижных международных и всероссийских конкурсах. В рамках программы «Одарённые дети» в лицее разработаны и реализуются проекты по поддержке талантливых и высокомотивированных детей. На сегодня в лицее обучается более тысячи учащихся и работает учреждение в режиме полного рабочего дня с 8:00 до 20:30 в три смены, - пояснили в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.



На первом этаже нового здания разместят буфет, помещения медицинского назначения, раздельные санузлы, кабинеты физики и географии (с лаборантской), русского языка, литературы, истории, биологии. На 2-м этаже предусмотрены помещения для занятий иностранными языками, хореографии (с раздевалками и душевыми), костюмерная мастерская, спортивный зал, снарядная, кабинеты домоводства для девочек и труда для мальчиков. Третий этаж отдадут для художественных мастерских (с кладовой), кабинетов химии (с лаборантской), информатики, математики. Также здесь будет размещена учительская, серверная, библиотека и информационный центр.



Завершить строительство планируется в сентябре 2020 года. Средства на масштабное строительство данного объекта в 2019 и 2020 годах выделены из федерального и республиканского бюджета в размере 198 млн. рублей.

