В Чите лидера ОПГ приговорили к 23 годам колонии

Члены группировки поставляли героин



32-летний читинец, находясь в колонии за совершение особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в 2017 году создал ОПГ. В последнюю вошли ранее судимые люди.



ОПГ систематически занималась сбытом героина в Чите, покупала наркотики группировка в Ангарске



Помимо сбыта наркотиков в городе, члены группировки поставили героин в следственный изолятор, спрятав его в передаче. Члены банды не знали о том, что их действия контролируются сотрудниками правоохранительных органов.



- Суд назначил организатору преступной группы 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за преступление, предусмотренное п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и пересылка наркотических средств, в следственном изоляторе, в значительном размере, организованной группой». Остальные соучастники, среди которых была женщина, получили от 12 до 14,5 лет лишения свободы в колониях особого и общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор суда не вступил в законную силу в связи с обжалованием осуждёнными.



