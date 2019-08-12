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Читинец погасил долг после ареста «iPhone»

Читинец погасил долг после ареста «iPhone»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина задолжал страховой компании почти 100 тысяч рублей

В Чите после ареста судебными приставами дорогостоящего телефона, принадлежащего должнику, задолженность перед страховой компанией на сумму почти 100 тысяч рублей была погашена на следующий день.

Мужчина задолжал читинскому филиалу страховой компании 93 830 рублей.

- В ходе проверки имущественного положения неплательщика стало известно, что должник, длительное время уклоняющийся от оплаты долга, официально трудоустроился. Судебный пристав-исполнитель направила копию судебного решения по месту работы должника с указанием удерживать долг в размере 50% от заработной платы. Это обстоятельство не очень обрадовало должника, и он пришёл в отдел судебных приставов. После взятия письменного объяснения судебный пристав-исполнитель наложила арест и изъяла телефон марки «iPhone», принадлежащий должнику, - сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.

Не желая расставаться со своим телефоном, должник погасил долг в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
судебные приставы Чита
 
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