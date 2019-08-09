«Юбилейным» ребёнком стала девочка
7 августа в Кижингинском районе Бурятии зарегистрировали сотого ребёнка с начала 2019 года.
В торжественной обстановке консультант поздравила маму Сэсэг Цыдыпову и пожелала крепкого здоровья малышке. Женщине вручили свидетельство о рождении и памятный подарок, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Общество, Фото:
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