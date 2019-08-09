Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года

«Юбилейным» ребёнком стала девочка



7 августа в Кижингинском районе Бурятии зарегистрировали сотого ребёнка с начала 2019 года.



В торжественной обстановке консультант поздравила маму Сэсэг Цыдыпову и пожелала крепкого здоровья малышке. Женщине вручили свидетельство о рождении и памятный подарок, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.



Читают сейчас