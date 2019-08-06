В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучшее оформление ледового городка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победитель получит премию в размере 200 тысяч рублей



2 августа администрация Улан-Удэ объявила открытый конкурс на разработку эскизного проекта новогоднего городка на площади Советов.



В нём могут принять участие проектные организации, творческие коллективы и физические лица, имеющие образование по специальностям «архитектор», «дизайнер», «художник», «скульптор», а также студенты вузов, обучающиеся по этим же направлениям.



Приём заявок и проектов будет осуществляться с 19 августа по 28 августа с 13:00 до 17:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 503.



- Победитель конкурса на лучшее художественное оформление новогоднего городка главной площади столицы получит диплом I степени и денежную премию в размере 200 000 рублей, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Информация и положение о конкурсе на лучший эскизный проект новогоднего городка размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Улан-Удэ.



