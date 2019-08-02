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В Улан-Удэ мужчина искупался в фонтане в торговом центре

В Улан-Удэ мужчина искупался в фонтане в торговом центре
Общество, 
Он нацепил на себя маску для плавания с трубкой и принёс спиннинг 

В Улан-Удэ в торговом центре «Galaxy» мужчина в трусах и ластах «ловил рыб» спиннингом и купался в фонтане. Видео с проделкой жителя города появилось сегодня, 2 августа, в одном из бурятских пабликов. 

Очевидно, что мужчина заранее приготовился удивить посетителей торгового центра.  Он был полностью экипирован для погружения в воду: кроме ласт и трусов, нарушитель общественного порядка нацепил маску для плавания с трубкой. 

Мужчину во время инцидента вытащил из фонтана охранник, и он был вынужден выйти из торгового центра. 


Пользователи соцсетей активно комментируют видео, кто-то шутит над выходкой мужчины, а некоторые осудили улан-удэнца:
«Мда, снова недопранкеры атакуют Гэлэкси», «Когда нет возможности съездить на Байкал», «Что за придурь у них такая, демонстрирующая явно небольшое количество мозгов и фантазии?», «Это человек-амфибия зашёл за покупками», «Мне кажется, что на спор», «День ВДВ отметил», «Это идиоты или пранкеры-неудачники?», «В Гэлэкси мёдом намазано что ли?», «Аквамэн атакует», - пишут местные жители. 
 
Это не первый подобный случай. Как сообщал «Байкал-Daily», также искупался в фонтане торгового центра Galaxy молодой человек. Инцидент произошёл в начале января, в новогодние выходные.

купание
 
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