В Улан-Удэ мужчина искупался в фонтане в торговом центре



В Улан-Удэ в торговом центре «Galaxy» мужчина в трусах и ластах «ловил рыб» спиннингом и купался в фонтане. Видео с проделкой жителя города появилось сегодня, 2 августа, в одном из бурятских пабликов.



Очевидно, что мужчина заранее приготовился удивить посетителей торгового центра. Он был полностью экипирован для погружения в воду: кроме ласт и трусов, нарушитель общественного порядка нацепил маску для плавания с трубкой.



Мужчину во время инцидента вытащил из фонтана охранник, и он был вынужден выйти из торгового центра.









Пользователи соцсетей активно комментируют видео, кто-то шутит над выходкой мужчины, а некоторые осудили улан-удэнца:

«Мда, снова недопранкеры атакуют Гэлэкси», «Когда нет возможности съездить на Байкал», «Что за придурь у них такая, демонстрирующая явно небольшое количество мозгов и фантазии?», «Это человек-амфибия зашёл за покупками», «Мне кажется, что на спор», «День ВДВ отметил», «Это идиоты или пранкеры-неудачники?», «В Гэлэкси мёдом намазано что ли?», «Аквамэн атакует», - пишут местные жители.