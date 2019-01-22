Улан-удэнский пранкер искупался в фонтане ТЦ Galaxy





Парень искупался в фонтане торгового центра Galaxy в Улан-Удэ. Инцидент произошёл в начале января, в новогодние выходные.На камеру мобильного телефона посетителей торгового центра попала необычная сцена: молодой человек в одних трусах ныряет в фонтан. Там он проплывает несколько метров, выныривает и быстро пытается скрыться от охранников, но ему это не удаётся сделать.- Подпишитесь на меня, я буду ещё хуже видосы снимать, - выкрикивает парень, которого уводит охрана.В комментариях молодой человек пояснил, что «охрана ничего такого не сделала, просто позвонили родителям». Также он объяснил свой поступок: «Что по кайфу - то и делаю».Подписчики страницы смеются над парнем и несколько шокированы его выходкой: «Красавчик», «Жёстко», «Это было круто», «Ты ваще обезбашенный», «Ахахаха, как водичка?», пишут люди (орфография сохранена).На странице парня опубликовано множество странных видео. На одном из них он в зимнее время в шортах на улан-удэнском Арбате выливает на себя молоко из коробки. На другом ролике он в том же торговом центре улёгся на край фонтана и выкрикнул «Я лишился девственности. Давайте похлопаем этому событию».Видео активно комментируют и «лайкают».