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Улан-удэнский пранкер искупался в фонтане ТЦ Galaxy

Улан-удэнский пранкер искупался в фонтане ТЦ Galaxy
Общество, 
Молодого человека задержала охрана

Парень искупался в фонтане торгового центра Galaxy в Улан-Удэ. Инцидент произошёл в начале января, в новогодние выходные.

На камеру мобильного телефона посетителей торгового центра попала необычная сцена: молодой человек в одних трусах ныряет в фонтан. Там он проплывает несколько метров, выныривает и быстро пытается скрыться от охранников, но ему это не удаётся сделать.

- Подпишитесь на меня, я буду ещё хуже видосы снимать, - выкрикивает парень, которого уводит охрана. 



В комментариях молодой человек пояснил, что «охрана ничего такого не сделала, просто позвонили родителям». Также он объяснил свой поступок: «Что по кайфу - то и делаю».

Подписчики страницы смеются над парнем и несколько шокированы его выходкой: «Красавчик», «Жёстко», «Это было круто», «Ты ваще обезбашенный», «Ахахаха, как водичка?», пишут люди (орфография сохранена).

На странице парня опубликовано множество странных видео. На одном из них он в зимнее время в шортах на улан-удэнском Арбате выливает на себя молоко из коробки. На другом ролике он в том же торговом центре улёгся на край фонтана и выкрикнул «Я лишился девственности. Давайте похлопаем этому событию».

Видео активно комментируют и «лайкают». 
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