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В Улан-Удэ одноглазый грузчик угнал микрик

В Улан-Удэ одноглазый грузчик угнал микрик
Общество,  Фото:pixabay.com
На угнанном автомобиле он поехал по «встречке»

В Улан-Удэ 13 мая 34-летний грузчик, имеющий инвалидность (отсутствие одного глаза), увидел на улице Борсоева машину марки SsangYong Istana и решил «прокатиться» на ней. Он вскрыл водительскую дверь чужой машины ножницами, затем запустил двигатель и доехал до улицы Смолина.

Там его задержали сотрудники полиции, поскольку угонщик ехал в обратном направлении по дороге с односторонним движением.

- Мужчина совершил преступление в период условных осуждений за 2 подобных угона. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении, - сообщила «Байкал-Daily» помощника прокурора советского района Улан Удэ Екатерина Шункова.
прокуратура угон
 
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