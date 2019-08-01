На угнанном автомобиле он поехал по «встречке»
В Улан-Удэ 13 мая 34-летний грузчик, имеющий инвалидность (отсутствие одного глаза), увидел на улице Борсоева машину марки SsangYong Istana и решил «прокатиться» на ней. Он вскрыл водительскую дверь чужой машины ножницами, затем запустил двигатель и доехал до улицы Смолина.
Там его задержали сотрудники полиции, поскольку угонщик ехал в обратном направлении по дороге с односторонним движением.
- Мужчина совершил преступление в период условных осуждений за 2 подобных угона. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении, - сообщила «Байкал-Daily» помощника прокурора советского района Улан Удэ Екатерина Шункова.
В Улан-Удэ одноглазый грузчик угнал микрик
Общество, Фото:
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