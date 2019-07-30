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В Забайкалье прошёл турнир по бадминтону «Алханайский волан»

В Забайкалье прошёл турнир по бадминтону «Алханайский волан»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В соревнованиях приняли участие 45 бадминтонистов

27 июля в национальном парке «Алханай» прошёл традиционный летний турнир по бадминтону «Алханайский волан». В нём приняли участие 45 бадминтонистов Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, в этом году турнир отметил свой первый пятилетний юбилей. Спортсмены отмечают, что «Алханайский волан» стал самым любимым и долгожданным турниром в крае.

Встречи на турнире проходили в равной и бескомпромиссной борьбе. Отдельным украшением состязаний стали финальные матчи, которые, по мнению болельщиков, были очень зрелищными и эмоциональными. Баир Доржипаланов, главный судья соревнований, отметил, что в этом году порадовали спортсмены из Дульдурги и Могойтуя. Они стали победителями и призёрами турнира.

Список победителей и призёров

Возрастная категория до 12 лет
Одиночный разряд. Юноши
1. Моритуев Дугар (Дульдурга)
2. Зырянов Кирилл (Чита)
3. Михайлов Даниил (Чита)

Одиночный разряд. Девушки
1. Швец Дарья (Чита)
2. Цыденова Ирина (Южный-Аргалей)
3. Лхундупова Александра (Агинское)

Возрастная категория до 15 лет
Одиночный разряд. Юноши
1. Гончиков Батор (Дульдурга)
2. Цыренов Соел (Дульдурга)
3. Доржиев Аюр (Дульдурга)

Одиночный разряд. Девушки
1. Уржинова Долгор (Могойтуй)
2. Гармажапова Ешегма (Догой)
3. Салькова Мария (Чита)

Возрастная категория старше 15 лет
Мужской одиночный разряд. Группа «А»
1. Цыденов Баир (Южный-Аргалей)
2. Жигмитов Алексей (Сахюрта)
3. Иванов Евгений (Чита)

Мужской одиночный разряд. Группа «Б»
1. Дашицыренов Нима (Хара-Шибирь)
2. Батоев Зоригто (Могойтуй)
3. Ральдин Бато (Агинское)

Женский одиночный разряд. Группа «А»
1. Коновалова Ольга (Чита)
2. Морщакова Ксения (Чита)
3. Тумурова Арюна (Судунтуй)

Женский одиночный разряд. Группа «Б»
1. Юнцева Наталья (Чита)
2. Сенотрусова Светлана (Чита)
3. Дамбиева Ханда (Могойтуй)

Смешанный парный разряд. Возрастная категория до 15 лет
1. Тогонов Дамдин – Уржинова Долгор (Дульдурга/Могойтуй)
2. Мункуев Болот – Дамбиева Саяна (Агинское/Могойтуй)
3. Гончиков Батор – Гармажапова Ешегма (Дульдурга - Догой)

Смешанный парный разряд. Возрастная категория старше 15 лет
1. Доржипаланов Баир – Морщакова Ксения (Агинское/Чита)
2. Коновалов Константин – Коновалова Ольга (Чита)
3. Иринчинов Чингис – Тумурова Арюна (Амитхаша - Агинское)
спорт бадминтон Забайкальский край Агинский Бурятский округ турнир Алханай
 
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