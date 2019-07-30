В Забайкалье прошёл турнир по бадминтону «Алханайский волан»

1. Моритуев Дугар (Дульдурга)



2. Зырянов Кирилл (Чита)

27 июля в национальном парке «Алханай» прошёл традиционный летний турнир по бадминтону «Алханайский волан». В нём приняли участие 45 бадминтонистов Забайкальского края.Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, в этом году турнир отметил свой первый пятилетний юбилей. Спортсмены отмечают, что «Алханайский волан» стал самым любимым и долгожданным турниром в крае.Встречи на турнире проходили в равной и бескомпромиссной борьбе. Отдельным украшением состязаний стали финальные матчи, которые, по мнению болельщиков, были очень зрелищными и эмоциональными. Баир Доржипаланов, главный судья соревнований, отметил, что в этом году порадовали спортсмены из Дульдурги и Могойтуя. Они стали победителями и призёрами турнира.3. Михайлов Даниил (Чита)1. Швец Дарья (Чита)2. Цыденова Ирина (Южный-Аргалей)3. Лхундупова Александра (Агинское)1. Гончиков Батор (Дульдурга)2. Цыренов Соел (Дульдурга)3. Доржиев Аюр (Дульдурга)1. Уржинова Долгор (Могойтуй)2. Гармажапова Ешегма (Догой)3. Салькова Мария (Чита)1. Цыденов Баир (Южный-Аргалей)2. Жигмитов Алексей (Сахюрта)3. Иванов Евгений (Чита)1. Дашицыренов Нима (Хара-Шибирь)2. Батоев Зоригто (Могойтуй)3. Ральдин Бато (Агинское)1. Коновалова Ольга (Чита)2. Морщакова Ксения (Чита)3. Тумурова Арюна (Судунтуй)1. Юнцева Наталья (Чита)2. Сенотрусова Светлана (Чита)3. Дамбиева Ханда (Могойтуй)1. Тогонов Дамдин – Уржинова Долгор (Дульдурга/Могойтуй)2. Мункуев Болот – Дамбиева Саяна (Агинское/Могойтуй)3. Гончиков Батор – Гармажапова Ешегма (Дульдурга - Догой)1. Доржипаланов Баир – Морщакова Ксения (Агинское/Чита)2. Коновалов Константин – Коновалова Ольга (Чита)3. Иринчинов Чингис – Тумурова Арюна (Амитхаша - Агинское)